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إطلاق سراح 1500 سجين ليس كارثة

2/8/2024 2:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: جدعون ليفي

الشروط في الصفقة التي تلوح في الأفق مع حماس يتم عرضها دائما في إسرائيل كـ"ثمن مؤلم". متمسكون بالفرضية التي تقول "كل ما هو خير لحماس هو شر لإسرائيل، وكل ما هو شر للفلسطينيين هو خير لنا"، لعبة مجموعها صفر. إسرائيل اقنعت نفسها بأنه محظور عليها التوقيع على صفقة تكون جيدة حتى ولو بأي شيء لحماس لأنها ستكون بالضرورة سيئة بالنسبة لها. وهي حتى ستكون مؤلمة. مسموح التشكيك بهذه الفرضيات. هناك مركبات التي هي جيدة لإسرائيل ولحماس أيضا. "الثمن" ليس دائما حقا ثمن، وهو ليس دائما مؤلما كما يريدون أن نعتقد.
اطلاق سراح السجناء الأمنيين ووقف الحرب سيكون جيد لحماس أيضا. وربما يكون أيضا جيد لإسرائيل. على أي حال البديل سيكون أسوأ على إسرائيل. حماس لن تطلق سراح مخطوفين بدون شروط، كما لم تطلق إسرائيل في أي يوم سراح سجناء بدون مقابل، وكان لديها آلاف السجناء وكذلك الآن. إسرائيل علمت الفلسطينيين بأن اطلاق السراح المبكر هو امر محتمل فقط في صفقات تبادل الاسرى والمخطوفين. المخطوفون، بالمناسبة، يوجد لدى الطرفين. الكثير من المعتقلين الفلسطينيين تم اختطافهم من قبل الجيش من الأسرة وحتى أنه لم يتم تقديمهم للمحاكمة.
السجون في إسرائيل تكاد تنفجر من كثرة السجناء الأمنيين، الذين خلافا للطريقة التي يتم عرضهم فيها في وسائل الاعلام الدعائية، ليسوا جميعهم "مقاتلين". يوجد بينهم الكثير من السجناء السياسيين في نظام محظور فيه على الفلسطينيين أي عملية تنظيم من أي نوع كان، وهناك أيضا سجناء تمت ادانتهم على أمور تافهة وحكم عليهم بأحكام فظيعة. اذا كانت ما تزال هناك حاجة الى اثبات وجود الابرتهايد في إسرائيل فمن السهل جدا فعل ذلك بمنظومة القضاء المنفصلة التي يستخدمها لليهود والفلسطينيين. في السجون يوجد أيضا فلسطينيون ولكن الكثيرين منهم قضوا عشرات السنوات في السجن، وحتى أنهم يستحقون اطلاق سراحهم في يوم من الأيام، بالضبط كما يحق ذلك لنظرائهم اليهود. بتحرير شيوخ الكفاح المسلح لن يلحق أي ضرر بإسرائيل.
هناك أيضا اشخاص، الذين اطلاق سراحهم حتى يبشر بالخير لإسرائيل، على رأسهم مروان البرغوثي، لكن ليس هو فقط. لو أن إسرائيل كانت معنية بجدية بشريك لخلق تغيير في واقع الحروب التي لا نهاية لها، فإن هذا الشريك يوجد في السجن الإسرائيلي. القيادة القادمة للفلسطينيين توجد بين مجدو ونفحة. كل نضالات التحرر في التاريخ، بما في ذلك نضال الشعب اليهودي، أنبتت قادة شجعان خرجوا من سجون محتليهم. ستكون هناك عائلات يهودية ثاكلة فقدت اعزاءها قبل سنوات وما تزال لا تريد رؤية تحرير من قتلهم، هذا مفهوم. ولكن أيضا آخرون يتم اطلاق سراحهم، لحماية قلوب العائلات. هذه العائلات لا يمكنها املاء ما هو جيد لإسرائيل.
العملية الأكثر حكمة التي كان يمكن لإسرائيل ويجب عليها اتخاذها منذ فترة هي اطلاق سراح سجناء كبادرة حسن نية، وليس فقط كخضوع في المفاوضات. لذلك، لا توجد احتمالية لحدوث ذلك، هذا امر ذكي جدا. اطلاق سراح 1500 سجين كما تطلب حماس ليس كارثة وغير مؤلم. هو سيؤدي الى اطلاق سراح المخطوفين. الكارثة والألم ستكون فقط اذا لم يتم تحريرهم.
ليس كارثة وغير مؤلم أيضا التوصل الى وقف هذه الحرب اللعينة التي فقدت فيها إسرائيل صورتها الإنسانية، بدون أن يكون لها ما تنتظره من الإنجازات الدراماتيكية من هذا القتل والدمار الذي لا يميز والذي شوهد مثله فقط في اكثر الحروب وحشية. احترامها سيتضرر، وحماس سيتم تتويجها كمنتصرة في الحرب، منتصرة مشكوك فيها ولكنها منتصرة، منتصرة توجت بها النصر في 7 أكتوبر. حتى لو تحقق "الانتصار المطلق" لبنيامين نتنياهو، الذي لن يتحقق بالطبع في أي يوم، فان حماس انتصرت في الحرب. لذلك، من الأفضل وضع حد لها.
يجب التنازل عن الشعارات المعيبة التي يلقمونها للاسرائيليين، والفحص ببرود وتأني: هل الصفقة حقا هي صفقة سيئة جدا؟ ما السيء فيها؟ هل يوجد افضل منها؟.

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