Friday, 09 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثي: قصف أميركي بريطاني يستهدف صعدة باليمن

2/8/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- اعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا قصفا على محافظة صعدة شمال البلاد.
وقالت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية: "عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة صعدة".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني بالجماعة لم تسمّه قوله، إن "العدوان استهدف منطقة القطينات بمديرية باقم (شمال المحافظة)".
ولم يوضح المصدر أهداف ونتائج الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب أميركي أو بريطاني بهذا الشأن حتى الساعة 6:00 (ت.غ).
ومحافظة صعدة هي المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.
ومساء الأربعاء الفائت، أعلنت جماعة الحوثي أن غارتين "أميركية ـ بريطانية" استهدفتا محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
ومساء ذات اليوم قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن "مواصلة الولايات المتحدة لسلوكها العدائي (في اليمن) يجرها شيئا فشيئا نحو المجهول".
وأضاف عبر منصة إكس: "صنعاء معنيّة فقط باحترام من يحترم سيادتها ومصالح شعبها كل جهة لا تأخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار هي مخطئة في حق اليمن ومخطئة أكثر بحق نفسها ومصالحها".
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2023 لحرب صهيونية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات صهيونية أو تنقل بضائع من وإلى الاحتلال.
وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.-(وكالات)

MENAFN08022024000072011014ID1107829819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث