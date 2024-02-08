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هل عادت مباحثات التهدئة في غزة للمربع الأول؟

2/8/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- بدأت جولة جديدة، بالقاهرة أمس، حول مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، بعدما غادر وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، المنطقة، بدون تحقيق انفراجة فيها، بسبب رفض الاحتلال لرد المقاومة الفلسطينية على اتفاق "إطار باريس"، وتهديده باجتياح رفح ومواصلة القتال، مما يجعل مباحثات "صفقة" تبادل الأسرى تعود لمربعها الأول.
أما وعود واشنطن، التي أطلقها "بلينكين" للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبيل مغادرته الشرق الأوسط، بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي، مع ضمانات أمنية للكيان المُحتل، فإنها لم تكن بالنسبة للفلسطينيين سوى "مناورة انتخابية"، لتخفيف غضب الداخل الأميركي من دعم البيت الأبيض، المالي والعسكري، المفتوح لعدوان الاحتلال ضد قطاع غزة.
ولم تؤثر الانقسامات الأميركية والإسرائيلية العلنية بشأن التهدئة في موقف رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، منها، فما يزال الأخير يصر على استمرار عدوانه ضد غزة حتى تحقيق ما يزعمه "بالنصر"، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تبقيه في سدة الحكم بعيداً عن احتمالات زجه بالحبس، ولكنه يحرص في نفس الوقت على جعل الباب موارباً أمام المحادثات غير المباشرة مع حركة "حماس".
وتستضيف القاهرة جولة جديدة من المفاوضات، برعاية مصرية – قطرية، من أجل التهدئة في قطاع غزة والحديث عن "صفقة" تبادل الأسرى، حيث أعلنت حركة "حماس" أن وفداً برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل للقاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وبالتزامن أيضاً، يصل وفد قطري إلى مصر للشروع في مباحثات "مطولة ومعمقة" من أجل تقريب وجهات النظر بين ما طلبته "حماس" في ردها على "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في باريس، وما يريده الجانب الصهيوني، بعدما شهدت مساحات التوافق بين الطرفين اتساعاً كبيراً وفجوة عميقة خلال الساعات الماضية، بسبب تعنت الاحتلال.
وقال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن حكومة الحرب، ورئيس وزرائها "نتنياهو"، يسعون بكل الطرق إلى مواصلة "تضليل الرأي العام الصهيوني، وإطالة أمد العدوان، رغم ما يتلقاه جيشهم المهزوم من خسائر في الأرواح والمعدات".
يأتي ذلك بعدما قدمت حركة "حماس" خطة لوقف إطلاق النار الشامل والكامل في قطاع غزة، تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 3 مراحل مدة كل منها 45 يوماً.
وجاء مقترح الحركة، رداً على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة، الذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة، غير أن "نتنياهو" أكد أنه لن يسحب قواته من غزة حتى يتم القضاء على "حماس"، وفق مزاعمه.
وكان "بلينكين" قال، في تصريح له قبيل مغادرته المنطقة، إن رد "حماس" على مقترح التهدئة يمهد للتوصل إلى اتفاق، معتبراً أن "هناك أمورا لا يمكن قبولها في رد "حماس"، لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات"، وفق قوله.
أما الحديث الأميركي الغربي عن الدولة الفلسطينية، وفق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، "لا قيمة له، ما لم يكن مترافقاً مع الدعوة لإنهاء كامل للاحتلال ووقف فوري للعدوان على غزة، وإزالة كاملة للاستيطان، وإيضاح حدود الدولة لتشمل جميع الأراضي المحتلة وتكون لها سيادة كاملة وسيطرة على حدودها وأرضها وأجوائها".
وأضاف البرغوثي، في تصريح له، أنه بغير ذلك يكون الحديث عن الدولة مجرد ملهاة جديدة لإضعاف الفلسطينيين ومنح الاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال مخطط الضم والتهويد، كما جرى على مدار السنوات اللاحقة باتفاق "أوسلو".
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بقصف جوي كثيف وعودة لحصار المستشفيات، وارتكاب 16 مجزرة وحشية جديدة بحق العائلات الفلسطينية، أدت لارتقاء 123 شهيداً و169 جريحاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 27 ألفاً و708 شهداء و67 ألفاً و147 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
وزادت دبابات الاحتلال من حصارها لمشافي قطاع غزة والاعتداء على العاملين في القطاع الصحي، وسط إطلاق نار بشكل مباشر على مبانيها، أسوة باستهداف "مشفى الأمل" ومحاصرة "مشفى ناصر"، في خان يونس جنوباً، وقصف المنطقة الواقعة ما بين "مشفى المعمداني" و"مشفى الشفاء"، في مدينة غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
يتزامن ذلك مع استمرار القصف العنيف على مدينة رفح لليوم الثالث على التوالي، وقيام طائرات الاحتلال الحربية بتنفيذ أحزمة نارية عنيفة في المناطق الواقعة بين خان يونس ورفح، وذلك بعد تدمير الاحتلال مربعات سكنية كاملة.
في حين يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني محمد خليل البرغوثي، أمس، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أسبوعين خلال اقتحامها بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله.
كما استشهد القيادي بكتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح"، معتصم العلي، مع اثنين من رفاقه، في مخيم "نور شمس" شرق طولكرم، شمال الضفة الغربية.
وأفادت الأنباء الفلسطينية أن "الشهداء الثلاثة خاضوا معركة ضارية مع قوات الاحتلال بعد حصار المنزل الذي تحصنوا فيه حيث قصف الاحتلال المنزل بالقذائف أكثر من مرة"، وذلك في إطار تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، والمتزامن مع عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة.

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