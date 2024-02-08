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الناصر: هيئة الخدمة ستقدم الاستشارة والدعم للدوائر الحكومية

2/8/2024 2:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - قال رئيس مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن مجلس الهيئة سيواصل دراسة القضايا والحالات الوظيفية التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28/1/2024، لغايات التوصية بالإجراءات والأحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.
وأكد أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، سيتولى بالمرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
واستعرض خلال اجتماع المجلس أمس، مجموعة من القضايا منها توفيق أوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، وكذلك مناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.
وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية، لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام، ومكونات إستراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة، وتمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية، من تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية، بحيث تتحقق الغاية منها وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام، ورفع أداء الموظفين العامين وتعزيز منهجية تقييم الأداء الفردي والمؤسسي للدوائر ومبدأ الثواب والعقاب، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما نوقشت التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة من وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العام PMIO، في رئاسة الوزراء بإدخال بعض التعديلات عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة من الوحدة، كونه قد تم رفعها من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة الى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وعرضت على جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسيتم نقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بشكل منظم ومدروس.

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