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أبحاث الكونغرس:121 مليون دولار مساعدات أميركية لـالأونروا في 2024

2/8/2024 2:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – أكد تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أنّ الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلا إذا اتخذت الوكالة "جميع التدابير الممكنة لضمان عدم تقديم أي مساهمة لمساعدة أي لاجئ متورط في أي عمل إرهابي".
وذكر التقرير أنّ الظروف الإنسانية في غزة كانت سيئة أصلاً حتى قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأدى الصراع الحالي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وتدمير البنية التحتية، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الحادة.
وتعتبر الأونروا أكبر منظمة إنسانية في غزة، والمقدم الرئيسي للخدمات والإغاثة المباشرة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تشغيل الملاجئ المؤقتة للنازحين، وإدارة الفرق الصحية المتنقلة، وتوزيع الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات.
وأكد التقرير أنّ شدة الأعمال العدائية الجارية تحد من قدرة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقييم الظروف وتقديم المساعدة والإمدادات المنقذة للحياة، مضيفاً أنّه وحتى 29 كانون الثاني (يناير) 2024، قُتل 152 موظفًا في الأونروا منذ "بدء الأعمال العدائية".
وجاء في التقرير أنّ الولايات المتحدة تعد تاريخيًا أكبر مساهم مالي للأونروا، حيث فاق إجمالي التمويل الأميريكي 7.1 مليار دولار منذ العام 1950.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة "إدارة ترامب" – بحسب التقرير – أشارت إلى أنّها اتخذت قراراً في 2018، عن أول قطع أميركي للمساهمات في الأونروا، ووصفت عملياتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، ثمّ استأنفت إدارة بايدن التمويل في نيسان (أبريل) 2021.
ووفقاً للتقرير، كان بعض أعضاء الكونغرس قد عبّروا عن مخاوفهم بشأن فعالية الأونروا وحيادها، ودعموا التشريعات الرامية إلى زيادة الرقابة عليها، والحد من التمويل الأميركي لها، وتعزيز إجراءات التدقيق لمنع أي تحويل إلى "الإرهابيين"، وفحص أي مواد تعليمية للوكالة، إضافة إلى تشديد الرقابة على إدارة المدارس والمخيمات الصيفية التي "قد تولد تحريضاً معادياً للسامية أو غيره من أشكال التحريض"، ودراسة تعريف اللاجئين الفلسطينيين و"حقهم في العودة".
وجادل أعضاء آخرون، بمن في ذلك بعض الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن بعض أنشطة الأونروا، بأن أنشطة المنظمة "حاسمة"، ودعوا إلى استمرار الدعم المالي أو المزيد منه.
وقبل الاتهامات الأخيرة، أكد مسؤولو إدارة بايدن أهمية المساعدة الإنسانية لغزة، مع الاعتراف بالمخاطر المحتملة لتحويل المساعدات.

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