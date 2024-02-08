الهلال الأحمر في غزة: مخزون الوقود سينفد لدينا خلال 4 أيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة اليوم الخميس، إن مخزون الوقود لديها سينفد خلال أربعة أيام فقط.
وحذرت من أن حياة الجرحى في مستشفى الأمل في خطر وذلك جراء نفاد الأكسجين بشكل كامل في المستشفى منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة، وفق بيان عبر حسابها في "فيسبوك"
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمستلزمات الطبية والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.
في سياق منفصل، ذكرت الجمعية على موقعها، إن أحد مسعفيها استشهد اليوم ، فيما أصيب إثنان آخران جراء استهداف قوات الإحتلال لهم خلال أدائهم مهمة إنسانية منسق لها لإجلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة. -(بترا)
MENAFN08022024000072011014ID1107829812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.