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البحر الميت.. هل يتحقق التنزه النظيف في مناطق سياحية غير مخدومة؟

2/8/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى – تعد مناطق الأغوار الوسطى والبحر الميت القبلة الأولى للسياحة الداخلية مع ما تتميز به من مقومات فريدة، حيث تعود للواجهة مع بدء كل موسم سياحي، ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، لتشكل تحديا للنظام البيئي، وعامل طرد للسياحة بعد أن تتحول بعض الأماكن إلى شبه مكبات للنفايات.
الأجواء الدافئة والبساط الأخضر بجماله الخلاب وتنوع المعالم السياحية تدفع عشرات الآلاف من المتنزهين أسبوعيا لارتياد المنطقة، منهم من يهوى التنعم بالطبيعة بين المزارع وعلى جوانب الطرقات ومنهم من يقصد شواطئ البحر الميت والسدود والمسطحات المائية، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض المناطق التي تستقطب الكثير من المتنزهين وتقع خارج مسؤولية الجهات المعنية بالحفاظ على النظافة، كالبلديات وهيئة المناطق التنموية، تتعرض طوال الموسم لتحديات بيئية تتطلب جهودا جماعية من أجل الحد منها.
ويرى معنيون أن مشكلة النفايات المنتشرة في مناطق الجذب السياحي تخلق انطباعا سلبيا لدى الزوار، في حين يتناسى الكثيرون أهمية الوعي بضرورة المحافظة على نظافة المكان وما يقع على عاتق الزائر من واجب أخلاقي وبيئي.
يقول الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة "رغم الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية والتطوعية للحفاظ على نظافة أماكن الجذب السياحي، إلا أنه لم يتم إلى الآن إيجاد حلول جذرية ما أحالها إلى ظاهرة مستمرة"، مضيفا "للاسف فإن ظهور مواقع جذب جديدة يفاقم من حجم المشكلة خاصة في ظل غياب الآليات المشجعة لجمع النفايات كوجود الحاويات في الأماكن التي تقع خارج نطاق مسؤولية الجهات الرسمية".
ويرى أنه "لا وجه مقارنة بين الأماكن المخدومة التي يتم فيها جمع النفايات يوميا وبين الأماكن الأخرى كجوانب الطرق الرئيسة والفرعية والسدود والمزارع وغيرها من الأماكن التي لا تتبع تنظيميا لأي جهة معينة"، مؤكدا أن "بعض هذه المناطق رغم تنظيفها من خلال الحملات التطوعية، إلا أنها باتت تمثل بؤرا ساخنة تمتلىء بمخلفات المتنزهين خلال الموسم السياحي".
ويشدد السوالقة على ضرورة معالجة البؤر التي تشكل ضررا بيئيا كبيرا وتشويها لمناطق الجذب السياحي، إذ إن غض النظر عنها يكون له آثار سلبية على النشاط السياحي والواقع التنموي في أحد أهم مناطق التنزه في المملكة، مؤكدا على أهمية نشر ثقافة الوعي لدى المواطن والدفع باتجاه أن تصبح سلوكا يطبقه الزائر في مكان التنزه كما يطبقه في بيته.
وتشير رئيسة جمعية التعاون الخيرية كوثر العدوان "إننا في المنطقة نعاني كثيرا من انتشار مخلفات التنزه"، لافتة إلى أن "الوضع يتفاقم كل عام مع بدء الموسم السياحي الشتوي ووفود الآلاف من المتنزهين إلى المنطقة".
وتبين أن "مؤسسات المجتمع المدني تقوم عادة بحملات نظافة ضمن منطقته، إلا أنها تعود كما كانت عليه بعد أسابيع"، لافتة إلى أن "معالجة هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع وبمختلف الاتجاهات بما في ذلك تحفيز السياح والمتنزهين على الحفاظ على النظافة من خلال إيجاد الأدوات اللازمة لذلك وتشديد الرقابة على مواقع التنزه واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفات البيئية بما في ذلك الطرح العشوائي للأنقاض والمخلفات التي تشوه المظهر العام للمنطقة".
ويبين عدد من السكان أن الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة مناطق التنزه لا ترقى إلى حجم المسؤولية، إذ إنها أي الجهود غالبا ما تكون على نظام "الفزعة" من خلال حملات نظافة تقوم بها الجمعيات والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بمبادرات فردية أو جماعية، وغالبا ما تكون على فترات متباعدة، مؤكدين أن المطلوب هو تحمل جهة معينة مسؤولية الحفاظ على نظافة هذه الأماكن وتوفير الأدوات اللازمة لذلك ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على النظافة بشكل عام وفي أماكن التنزه بشكل خاص.
من جانبه، يؤكد مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور أن المديرية تولي قضية النفايات أهمية قصوى خاصة مع بدء موسم التنزه في الأغوار، لافتا إلى أن المديرية تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة لبث الوعي بين المتنزهين للمحافظة على الأماكن التي يرتادونها والمحافظة عليها من خلال حملات توعوية وتثقيفية حول أضرار الإلقاء العشوائي للنفايات على النظام البيئي، إضافة الى وضع اللوحات الإرشادية في مناطق التنزه، فضلا عن إيقاع المخالفات بحق المخالفين.
ولفت إلى أن الحفاظ على نظافة المنطقة مسؤولية تشاركية يتحملها المواطن قبل الجهات المعنية، إذ إن العامل الحاسم للتغلب على هذه الظاهرة هو إيجاد وعي وسلوك بيئي لدى أفراد المجتمع بالمحافظة على أماكن التنزه للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إعطاء صورة مشرقة لهذه الأماكن والنهوض بها لاستقطاب عدد أكبر من السياح والمتنزهين.
ويوضح أن قلة الوعي وغياب الثقافة المجتمعية تشكل تحديا أمام الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة المنطقة، خاصة وأن استمرار الظاهرة يتسبب بمشاكل بيئية أخرى كانتشار الحشارت الضارة، ناهيك عن آثارها على التنوع الحيوي في المنطقة.
ويلفت الصقور إلى أن انتشار النفايات في المواقع السياحية الطبيعية يفسد المتعة التي أتوا من أجلها وتصبح عامل طرد بدلا من الجذب، مؤكدا أن الوزارة قامت عدة مرات بحملات نظافة للمناطق السياحية كطريق البحر الميت والشواطئ ومنطقة الزراعة ومنطقة وادي شعيب، إلا أنها سرعان ما تعود إلى سابق عهدها، مشددا على ضرورة توفير الأدوات اللازمة لتشجيع المتنزهين على تغيير سلوكهم في المحافظة على أماكن جلوسهم وتركها نظيفة.

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