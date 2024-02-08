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تعثر 22 مشروعا بعجلون.. ومجلس المحافظة يسعى لتجاوز الأخطاء السابقة

2/8/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - كشف تقرير صدر عن مجلس محافظة عجلون "أن 22 مشروعا من أصل 108 مشاريع، تعثرت ولم يتم إنجازها ضمن موازنة العام الماضي، ما انعكس سلبا على القطاعات التي استهدفتها هذه المشاريع والتي تركزت في قطاعات التربية والسياحية والشباب.
واللافت أن قطاع التربية الأكثر تضررا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار حجم المبلغ الذي رصد له والبالغ مليونا و130 ألف دينار، وفق ما ذكره التقرير.
في المقابل، أرجع مجلس المحافظة هذا التعثر إلى تأخر الدراسات وعدم وجود قطع أراض لبعض المشاريع، والتأخر في طرح العطاءات، وبدء تنفيذها بظروف جوية صعبة مع دخول الشتاء، مؤكدا على أن هناك متابعات حثيثة ولقاءات دورية للاستفادة من التجارب السابقة بعدم تكرارها في مشاريع العام الحالي.
وفصل التقرير الصادر عن المجلس المشاريع المتعثرة على النحو التالي: ففي قطاع الأشغال، بلغت قيمة المشاريع المتعثرة 30 ألف دينار، خصصت لصيانة شبكات إنارة ودفع فواتير كهرباء، وفي قطاع السياحة والآثار، خصص مبلغ 65 ألف دينار لتوسعة مدخل قلعة عجلون، و 50 ألف دينار تطوير منطقة زقيق، و5 آلاف دينار إجراء دراسة لمبنى مديرية آثار عجلون فوق مبنى السياحة، فيما خصص 10 آلاف لقطاع الزراعة لمشاريع دعم المزارعين من بذار القمح، بحيث جرى تحويل هذا البند من الأمن الغذائي.
أما في قطاع التربية، بين التقرير أن قيمة المشاريع المتعثرة بلغت مليون و130 ألف دينار، منها 50 ألف دينار دراسات مدرسة عين البستان الثانوية للبنين، 180 ألف دينار دراسات وإنشاء مدرسة حي الزيزفونة، و50 ألف دينار دراسات لمدرسة ثغرة زبيدة الأساسية المختلطة، و100 ألف دينار إنشاء نواة مدرسة ثعرة زبيد الأساسية للبنين، 200 ألف دينار استكمال بناء مدرسة عين جنا الأساسية للبنين، و 100 ألف دينار إضافات صفية لمدرسة حي سكرين الأساسية للبنين، حيث تم طرح العطاء مرة واحدة ولم يطرح مرة أخرى، و70 ألف دينار إضافات غرف صفية لمدرسة الصفصافة للبنات، 100 ألف دينار إضافة غرف صفية لمدرسة محنا الأساسية المختلطة، و100 ألف دينار إضافة غرف صفية لمدرسة ذات النطاقين الأساسية المختلطة، و70 ألف دينار دراسة إضافة غرف صفية مدرسة حلاوة الأساسية للبنين، و50 ألف دينار تأهيل وفرش ملعب مدرسة الجبل الأخضر، حيث تم طرح العطاء ولم يباشر به لغاية الأن، و70 ألف دينار إضافة غرف صفية لمدرسة الوهادنة.
وفي قطاع الشباب بلغت قيمة المشاريع المتعثرة 250 ألف دينار، منها 100 الف دينار إنشاء مركز شباب عبين، و 50 ألف دينار إنشاء ملعب مركز شباب عجلون،و 65 ألف دينار إنشاء مدرجات للمجمع الرياضي ودراسات وبناء سور من أصل 100 ألف دينار حيث تم إجراء مناقلة بقيمة 35 ألف دينار لفرش ملعب نادي كفرنجة، و35 ألف دينار صيانة عامة لنادي عجلون الرياضي.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن متوسط نسبة الإنجاز بمشاريع مجلس محافظة عجلون للعام الماضي 2023 بلغ 80 % وبنسبة إنفاق بلغت 64 % من حجم الموازنة الكلي المقدرة بـ 8 ملايين و678 ألف دينار، وما تم إنفاقه لغاية نهاية العام الماضي من موازنة المجلس بلغ 5 ملايين و582 ألف دينار.
وأكد المومني أن المجلس سيبذل جهودا حثيثة لإنجاز كافة المشاريع المدرجة ضمن موازنته للعام الحالي والمستمرة من العام الماضي والتي طرحت عطاءاتها، لافتا إلى أن تأخر إنجاز الدراسات وخاصة في مشاريع الأبنية المدرسية وإضافات الغرف الصفية بين وزارتي التربية والأشغال حال دون إنجاز غالبية المشاريع التربوية، وكذلك نفس الأسباب وعدم وجود دراسات وقطع أراض حال دون تنفيذ مشاريع أخرى في قطاعي السياحة والشباب وخاصة فيما يتعلق بمدرجات المجمع الرياضي الذي تعثر إنجازه للعام الثالث على التوالي بسبب تأخر الدراسات بين وزارتي الشباب والجمعية العلمية الملكية.
واكد أن المجلس سيتابع كافة المشاريع أولا بأول لتنفيذها، وفي حال تعثرت في أحد القطاعات فإنه سيتم تحويل مخصصاتها لمشاريع في قطاعات أخرى.
وعن مشاريع المجلس الأخرى غير المتعثرة والبالغ عددها 86 مشروعا، أكد المومني أن غالبيتها إما تم إنجازه أو هو قيد العمل والتنفيذ حاليا، وعدد آخر من هذه المشاريع تم طرح عطاءاته، وهذه المشاريع سيتم مباشرة العمل بها قريبا، خاصة فيما يتعلق بمشاريع قطاع المياه ومشاريع أخرى في قطاع الشباب.
وتابع: أن المشاريع المتعثرة انحصرت بقطاعات التربية والشباب والسياحة وهناك مشاريع نسبة الإنجاز فيها صفر لغاية الآن، وهي في قطاع المياه ولكن قد يبدأ العمل بها بأي وقت.
وبين المومني أن قيمة الالتزامات المالية المترتبة على مشاريع مجلس المحافظة للعام الماضي وبعض الأعوام السابقة في قطاع الأشغال بلغت مليون و100 ألف دينار، و600 ألف دينار التزامات مالية أخرى لمشاريع يتم تنفيذها حاليا في قطاع المياه ومنها مشاريع تم الانتهاء منها العام الماضي وأعوام سابقة.
يذكر أن المجلس اتفق على ضرورة عقد جلسات مشتركة مع كافة المعنيين في قطاعات التربية والشباب والسياحة للوقوف على الأسباب التي أدت الى تعثر المشاريع في هذه القطاعات للحيلولة من تكرار التعثر وتحسين نسبة الإنجاز في كافة القطاعات.
وفي جلسة عقدت مؤخرا، تم مناقشة مسألة الالتزامات المالية المترتبة على المجلس في قطاعي المياه والأشغال وتقدر قيمتها بمليون و700 ألف دينار، وذلك بعد الكتب الواردة للمجلس بخصوص تسديد التزامات مالية لمشاريع في قطاعي المياه والأشغال.
وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة، أن مجلس المحافظة سعى بكل جهد ممكن لتنفيذ أكبر عدد من المشاريع المقرة ضمن موازنته في العام الماضي 2023، مبينا أن غالبية المشاريع تكون إما تم تنفيذها أو تم طرحها والعمل ما يزال جاريا بها لغاية الآن، مؤكدا في ذات الوقت أن التأخر في طرح عطاءات المشاريع ساهم الى حد كبير بتأخير تنفيذها، خاصة تلك التي تنفذ حاليا في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المحافظة.
وشدد المجلس على ضرورة إدامة العمل في كافة المشاريع المقرة من العام الماضي ومشاريع هذا العام 2024، واتباع أفضل الطرق للتعامل مع الالتزامات المالية المترتبة على مجلس المحافظة، وسط عدم إعاقة تنفيذ أي مشروع في مناطق المحافظة المختلفة، والوصول إلى صيغة توافقية تضمن سداد جزء من التزامات المجلس وضمان سير مشاريع المجلس بكل يسر وسهولة، ومتابعة تنفيذ مشاريع المجلس للعام الحالي 2024 مبكرا لضمان طرح عطاءاتها وسط العام لضمان تنفيذها قبل نهاية السنة المالية للتقليل من تراكم الالتزامات المالية على المجلس.

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