شركة AVEVA تعلن عن أول مسابقة AVEVA E3D Design للمستخدمين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- فتحت شركة AVEVA الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، والحريصة على دفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة، باب التقديم لأول مسابقة AVEVA E3D Design
على الإطلاق .
تدعو المسابقة المستخدمين من كل أنحاء العالم لابتكار حلول إبداعية بالاستعانة بوحدة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لحل E3D Design من AVEVA، بغية التغلب على تحديات الأعمال التى تواجهها مؤسساتهم.
يعد AVEVA E3D Design حل التصميم الثلاثي الأبعاد الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم للعديد من الصناعات. فهو يتيح تصورًا قويًا وتصميمًا ثلاثي الأبعاد خاليًا من أوجه التضارب ومتعدد التخصصات، إلى جانب أنه ينشئ بسرعة رسومات وتقارير دقيقة، مما يسهم في تقليل التكاليف والفترات الزمنية والمخاطر التجارية لكل من المشروعات الرأسمالية في المواقع الصناعية القائمة أو المواقع الجديدة.
ستعمل المسابقة عمل المنصة بالنسبة لمستخدمي برامج AVEVA الهندسيين لإظهار وعرض مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) في قطاع التطبيقات الصناعية، كما ستسلط الضوء على مجموعة عالمية من المستخدمين الموهوبين، فضلاً عن حالات الاستخدام الأكثر ابتكارًا واعتمادًا على الحل الفائق. المسابقة متاحة للمهندسين المتخصصين في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والكيماويات، وMMM، والمياه والبحرية.
علّق Stephen Burrows ، مدير قسم البحث والتطوير لحل AVEVA E3D Design ، قائلاً: "تهدف هذه المسابقة إلى عرض الاستخدامات العديدة للحل الفائق لمواجهة تحديات الأعمال، ولإظهار براعة مجتمع E3D. فمن جانبي، لطالما تذهلني القدرات الاستثنائية والشغف والإبداع لدى مستخدمي برامج AVEVA."
يسهم AVEVA E3D Design في تمكين المهندسين والمصممين من ابتكار حلول فعالة قوامها السرعة والفعالية والاستدامة والابتكار. كما تتيح الأداة الفعالة للمستخدمين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) في تصميماتهم بدون الحاجة إلى خبرة راسخة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML). هذا، ويمكن الاستفادة من العديد من القدرات الوظيفية باستخدام كود بسيط.
نبذة عن AVEVA
تعد AVEVA شركة رائدة عالمية في مجال البرمجيات الصناعية تعتمد على تقنيات فائقة البراعة هدفها الاستخدام الواعي لموارد العالم، وتمكّن المنصة السحابية الصناعية الآمنة للشركة وتطبيقاتها الشركات من استغلال قوة المعلومات وتعزيز سبل التعاون مع العملاء والموردين والشركاء.
تعتمد أكثر من 20000 مؤسسة في ما يزيد عن 100 بلد على AVEVA لمساعدتها في توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة الموثوق منها، والطعام، والأدوية، والبنية التحتية والمزيد. وعن طريق تيسير سبل التواصل بين الناس بالاستعانة بالمعلومات الموثوق بها والرؤى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تمكّن AVEVA الفِرق من التصميم بكفاءة وتحسين العمليات، مما يسهم في تعزيز النمو والاستدامة.
تدعم شركة AVEVA، المصنفة على أنها واحدة من أكثر الشركات إبداعًا في العالم، العملاء بحلول مرنة وخبرة أكثر من 6400 موظف مؤهل و5000 شريك قوي و5700 مطور معتمد. هذا، وتنتشر أعمال الشركة في كل أنحاء العالم ويقع مقرها الرئيسي في كامبريدج بالمملكة المتحدة. تعرف على المزيد على .
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