شركة AVEVA تعلن عن أول مسابقة AVEVA E3D Design للمستخدمين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- فتحت شركة AVEVA الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، والحريصة على دفع عجلة التحول الرقمي والاستدامة، باب التقديم لأولعلى الإطلاقتدعو المسابقة المستخدمين من كل أنحاء العالم لابتكار حلول إبداعية بالاستعانة بوحدة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لحل E3D Design من AVEVA، بغية التغلب على تحديات الأعمال التى تواجهها مؤسساتهم.

يعد AVEVA E3D Design حل التصميم الثلاثي الأبعاد الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم للعديد من الصناعات. فهو يتيح تصورًا قويًا وتصميمًا ثلاثي الأبعاد خاليًا من أوجه التضارب ومتعدد التخصصات، إلى جانب أنه ينشئ بسرعة رسومات وتقارير دقيقة، مما يسهم في تقليل التكاليف والفترات الزمنية والمخاطر التجارية لكل من المشروعات الرأسمالية في المواقع الصناعية القائمة أو المواقع الجديدة.

ستعمل المسابقة عمل المنصة بالنسبة لمستخدمي برامج AVEVA الهندسيين لإظهار وعرض مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) في قطاع التطبيقات الصناعية، كما ستسلط الضوء على مجموعة عالمية من المستخدمين الموهوبين، فضلاً عن حالات الاستخدام الأكثر ابتكارًا واعتمادًا على الحل الفائق. المسابقة متاحة للمهندسين المتخصصين في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والكيماويات، وMMM، والمياه والبحرية.

علّق Stephen Burrows ، مدير قسم البحث والتطوير لحل AVEVA E3D Design ، قائلاً: "تهدف هذه المسابقة إلى عرض الاستخدامات العديدة للحل الفائق لمواجهة تحديات الأعمال، ولإظهار براعة مجتمع E3D. فمن جانبي، لطالما تذهلني القدرات الاستثنائية والشغف والإبداع لدى مستخدمي برامج AVEVA."

يسهم AVEVA E3D Design في تمكين المهندسين والمصممين من ابتكار حلول فعالة قوامها السرعة والفعالية والاستدامة والابتكار. كما تتيح الأداة الفعالة للمستخدمين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML) في تصميماتهم بدون الحاجة إلى خبرة راسخة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI/ML). هذا، ويمكن الاستفادة من العديد من القدرات الوظيفية باستخدام كود بسيط.

نبذة عن AVEVA

تعد AVEVA شركة رائدة عالمية في مجال البرمجيات الصناعية تعتمد على تقنيات فائقة البراعة هدفها الاستخدام الواعي لموارد العالم، وتمكّن المنصة السحابية الصناعية الآمنة للشركة وتطبيقاتها الشركات من استغلال قوة المعلومات وتعزيز سبل التعاون مع العملاء والموردين والشركاء.

تعتمد أكثر من 20000 مؤسسة في ما يزيد عن 100 بلد على AVEVA لمساعدتها في توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة الموثوق منها، والطعام، والأدوية، والبنية التحتية والمزيد. وعن طريق تيسير سبل التواصل بين الناس بالاستعانة بالمعلومات الموثوق بها والرؤى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تمكّن AVEVA الفِرق من التصميم بكفاءة وتحسين العمليات، مما يسهم في تعزيز النمو والاستدامة.

تدعم شركة AVEVA، المصنفة على أنها واحدة من أكثر الشركات إبداعًا في العالم، العملاء بحلول مرنة وخبرة أكثر من 6400 موظف مؤهل و5000 شريك قوي و5700 مطور معتمد. هذا، وتنتشر أعمال الشركة في كل أنحاء العالم ويقع مقرها الرئيسي في كامبريدج بالمملكة المتحدة. تعرف على المزيد على .

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