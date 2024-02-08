تعلن Perfect Moment عن تسعير الطرح العام الأولي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنتPerfect Moment Ltd. (“Perfect Moment”) (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية: PMNT)، وهي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية، اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 1,334,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 6 دولار للسهم الواحد، مقابل إجمالي عائدات يبلغ حوالي 8 ملايين دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح. بالإضافة إلى ذلك، منحت Perfect Moment متعهدي الاكتتاب خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 200,100 سهم إضافي من الأسهم العادية لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت، بسعر الطرح العام، مخصومًا منه خصم الاكتتاب.
تعتزم الشركة استخدام العائدات لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل وأنشطة المبيعات والتسويق والمسائل العامة والإدارية.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز“PMNT” في 8 فبراير/شباط 2024. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 12 فبراير/شباط 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
تعمل ThinkEquity وLaidlaw & Company (UK) Ltd. كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-1 المتعلق بالأسهم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وتم إعلان نفاذه. يتم تقديم هذا الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية، عندما تكون متاحة، من ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004. سيتم تقديم نشرة الإصدار النهائية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وستكون متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على .
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.
نبذة عن Perfect Moment
Perfect Moment هي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية. تقوم Perfect Moment بإنشاء الملابس والمنتجات التي تتميز بما تعتقد أنه مزيج لا مثيل له من الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال.
ولدت فكرة العلامة التجارية Perfect Moment في شامونيكس بفرنسا عام 1984، عندما بدأ المتزلج المحترف وصانع الأفلام الرياضية الخطيرة، Thierry Donard، في صناعة الملابس لفريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. استخدم Donard خبرته لإنشاء تصميمات تتميز بالجودة والأناقة والأداء لتمكين الرياضيين من تحقيق التزلج المثالي أو ركوب الأمواج المثالية: تلك "اللحظة المثالية". تصميماته - التي تجمع بين المواد عالية الأداء والمطبوعات والألوان الجريئة - مستوحاة من فريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. واليوم، تواصل العلامة التجارية الاعتماد على تراثها الغني من الملابس عالية الأداء والتصميمات المميزة. تكمل لوحات الألوان الزاهية والجريئة المستوحاة من الطراز القديم الأقمشة التقنية لتقديم الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال. تعرف على المزيد عبر .
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية. يمكن تحديد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع" أو "نعتقد" أو "نفكر" أو "يمكن" أو "نقدر" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نسعى" أو "قد" أو "ربما" أو "يخطط" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يستهدف" أو "يهدف" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "يرتقب" أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو تعبيرات أخرى مماثلة، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات. تعتمد البيانات التطلعية على التوقعات الحالية لـ Perfect Moment وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات متأصلة يصعب التنبؤ بها. علاوة على ذلك، تعتمد بعض البيانات التطلعية على افتراضات بشأن الأحداث المستقبلية التي قد لا تكون دقيقة. تم وصف هذه المخاطر والشكوك الأخرى بشكل أكثر تفصيلاً في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل المخاطرة" في نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح العام المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. تم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل Perfect Moment أي واجب لتحديث هذه المعلومات باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
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