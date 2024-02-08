تعلن Perfect Moment عن تسعير الطرح العام الأولي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنتPerfect Moment Ltd. (“Perfect Moment”) (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية: PMNT)، وهي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية، اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 1,334,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 6 دولار للسهم الواحد، مقابل إجمالي عائدات يبلغ حوالي 8 ملايين دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح. بالإضافة إلى ذلك، منحت Perfect Moment متعهدي الاكتتاب خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 200,100 سهم إضافي من الأسهم العادية لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت، بسعر الطرح العام، مخصومًا منه خصم الاكتتاب.

تعتزم الشركة استخدام العائدات لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل وأنشطة المبيعات والتسويق والمسائل العامة والإدارية.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز“PMNT” في 8 فبراير/شباط 2024. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 12 فبراير/شباط 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.

تعمل ThinkEquity وLaidlaw & Company (UK) Ltd. كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح.

تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-1 المتعلق بالأسهم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وتم إعلان نفاذه. يتم تقديم هذا الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية، عندما تكون متاحة، من ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004. سيتم تقديم نشرة الإصدار النهائية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وستكون متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.

نبذة عن Perfect Moment

Perfect Moment هي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية. تقوم Perfect Moment بإنشاء الملابس والمنتجات التي تتميز بما تعتقد أنه مزيج لا مثيل له من الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال.

ولدت فكرة العلامة التجارية Perfect Moment في شامونيكس بفرنسا عام 1984، عندما بدأ المتزلج المحترف وصانع الأفلام الرياضية الخطيرة، Thierry Donard، في صناعة الملابس لفريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. استخدم Donard خبرته لإنشاء تصميمات تتميز بالجودة والأناقة والأداء لتمكين الرياضيين من تحقيق التزلج المثالي أو ركوب الأمواج المثالية: تلك "اللحظة المثالية". تصميماته - التي تجمع بين المواد عالية الأداء والمطبوعات والألوان الجريئة - مستوحاة من فريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. واليوم، تواصل العلامة التجارية الاعتماد على تراثها الغني من الملابس عالية الأداء والتصميمات المميزة. تكمل لوحات الألوان الزاهية والجريئة المستوحاة من الطراز القديم الأقمشة التقنية لتقديم الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال. تعرف على المزيد عبر .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية. يمكن تحديد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع" أو "نعتقد" أو "نفكر" أو "يمكن" أو "نقدر" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نسعى" أو "قد" أو "ربما" أو "يخطط" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يستهدف" أو "يهدف" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "يرتقب" أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو تعبيرات أخرى مماثلة، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات. تعتمد البيانات التطلعية على التوقعات الحالية لـ Perfect Moment وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات متأصلة يصعب التنبؤ بها. علاوة على ذلك، تعتمد بعض البيانات التطلعية على افتراضات بشأن الأحداث المستقبلية التي قد لا تكون دقيقة. تم وصف هذه المخاطر والشكوك الأخرى بشكل أكثر تفصيلاً في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل المخاطرة" في نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح العام المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. تم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل Perfect Moment أي واجب لتحديث هذه المعلومات باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

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