المراعي تفوز بجائزة أفضل صفقة سندات للشركات

MENAFN - AETOSWire) فازت شركة المراعي بجائزة أفضل صفقة لسندات الشركات خلال العام 2024 عن صفقة الصكوك الدولية التي أصدرتها في يوليو 2023 بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

حصلت شركة المراعي على الجائزة في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال وESG Finance Arabia، الذي أقيم يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 في مدينة الرياض. وحضر الحفل الفريق الرئيسي لإعداد الصكوك، دانكو ماراس، المدير المالي؛ وإكرام الحق، رئيس الشؤون المالية؛ امتياز شيخ، مساعد أمين الصندوق؛ ومنصور الوتيد مستشار قانوني أول؛ وجوني فلورون، مدير الخزينة، لاستلام الجائزة.

تأسست مجموعة GFC الإعلامية عام 2009 كمؤتمر مالي متخصص يركز على منطقة الشرق الأوسط، ومنصة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق السندات والصكوك من خلال التواصل مع المستثمرين والمصرفيين. وتشمل أسواقها أمريكا اللاتينية وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. أقامت جي سي إف ميديا العديد من احتفالات توزيع الجوائز لتكريم التميز في مناطق مختلفة، مثل جوائز أسواق رأس المال وجوائز التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جوائز السندات والقروض وأسواق رأس المال في أفريقيا، وجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط. .

يُجدر بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم والأكبر في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها إلى دول الخليج العربي ومصر والأردن عبر أسطول نقل يعد الأكبر في الشرق الأوسط.