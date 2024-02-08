النوم مع الحيوانات الأليفة يضر بالصحة

(MENAFN
- Al Watan) تظهر الأبحاث أنه من بين ما يقدر بنحو 90 مليون أسرة أوروبية تمتلك حيوانًا أليفًا واحدًا على الأقل، يُسمح لـ45% من الكلاب و60% من القطط بالاستلقاء على السرير، كما أن 18% من الكلاب، و30% من القطط تنام مع صاحبها داخل المنزل.
على الرغم من أنه قد يكون من الممتع والمريح مشاركة وقت الراحة مع حيوانك الأليف، إلا أنه قد تكون له مخاطر على صحة الحيوان الأليف والإنسان، ناهيك عن التأثيرات على نظافة النوم والعلاقات الإنسانية أيضًا.
النوم المضطرب
قد يكون أحد التحديات المتمثلة في مشاركة سريرك مع حيوانك الأليف هو اضطراب النوم، حيث تؤدي حركة الحيوانات إلى انخفاض كفاءة النوم، على الرغم من أن السرير الكبير بما يكفي لاستيعاب الجميع يمكن أن يخفف من ذلك.
إن تشجيع حيوانك الأليف على النوم في مكان آخر، ولكن داخل غرفة النوم، قد يكون مفيدًا أيضًا إذا كان اضطراب النوم يؤثر على صحتك. تحتاج الحيوانات أيضًا إلى نوم جيد، لذا قد تكون مساحة النوم الخاصة بها مفيدة لها أيضًا.
لكن مناطق النوم المشتركة يمكن أن تكون لها إيجابيات. يحب العديد من الأشخاص النوم مع حيواناتهم، التي يمكنها تقديم الرفقة والأمان وحتى الدفء. أكثر من 80% من الكلاب التي تم فحصها في الدراسات فضلت أن تكون قريبة من الناس في الليل، مما يشير إلى فائدة متبادلة. يبدو أيضًا أن الأنواع المختلفة من الحيوانات الأليفة تقضي وقتًا في الراحة معًا، لذلك إذا كانت لديك أسرة بها حيوانات أليفة متعددة، فقد يستمتع الجميع بالنوم المشترك.
بق الفراش
تجلب الحيوانات الأليفة أحيانًا ضيوفًا غير مرغوب فيهم إلى منازلنا مثل البراغيث والقراد والعث والقمل.
قد تنتقل هذه الطفيليات الخارجية من الحيوانات إلى الإنسان وتسبب تهيجًا عابرًا أو طويل الأمد. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تنقل أمراضًا أخرى قد تكون خطيرة مثل الطاعون أو ((مرض خدش القطط))، وهي عدوى تسببها البكتيريا الموجودة في لعاب القطط.
غالبًا ما تؤوي الحيوانات الأليفة أيضًا طفيليات داخلية مثل الدودة المستديرة Toxocara canis - وهي طفيلية تصيب القطط والكلاب على حد سواء - ويمكن أن ينتقل بعضها إلى البشر، مما يؤدي إلى المرض. يمكن حمل البيض المجهري الذي يمكن أن يسبب العدوى على فراء حيواناتنا الأليفة، كما أن الاتصال الوثيق يزيد من احتمالية الانتشار بين الحيوانات الأليفة والناس.
إن احتمال انتشار الكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات بين الحيوانات وبيننا هو أمر مثير للقلق أيضًا، وخاصة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مثل MRSA. في الواقع، يمكننا أيضًا مشاركة العدوى مع القطط والكلاب - بما في ذلك كوفيد-19، لذلك لا يكون الأمر كله من جانب واحد.
الحساسية والإصابات
إن مشاركة الاتصال الحميم مع الحيوانات الأليفة يزيد من احتمالية زيادة استجابات الحساسية أو خطر الإصابة. يمكن أن تحدث إصابات طفيفة غير مقصودة مثل الخدوش. يمكن أن تطول ملامسة الغبار والوبر الناتج عن شعر الحيوانات الأليفة عندما تكون على مقربة منها. يمكن أن تتراكم هذه المادة أيضًا في البيئة، مما يزيد من خطر الحساسية.
تتطور لدى بعض الحيوانات الأليفة مخاوف سلوكية مثل السلوكيات المرتبطة بالانفصال نتيجة مشاركة المساحات الحميمة والاتصال المطول مع الإنسان. على العكس من ذلك، يختار بعض المالكين السماح لحيواناتهم الأليفة بالوصول إلى مناطق النوم لتقليل السلوكيات المسببة للمشاكل مثل خدش الباب أو التحدث ليلا.
يمكن للتدريب والتوقعات العادلة والمتسقة بين الحيوان الأليف وصاحبه أن تقطع شوطا طويلا للتخفيف من مثل هذه المخاوف، بغض النظر عن مكان نوم الحيوان الأليف.
الحفاظ على نظافتها
إذا كنت تشارك سريرك مع حيوانك الأليف، فمن الضروري أن تكون النظافة الجيدة والتنظيف المنتظم أمرًا ضروريًا. تشير النصائح إلى أن غسل ملاءات السرير أسبوعيًا على الأقل يعد ممارسة جيدة. إذا كنت تشارك سريرك مع الحيوانات الأليفة، فيُنصح بغسل أغطية السرير كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
يمكن أن يتلوث فراء وأقدام حيواناتنا الأليفة بالأوساخ ومسببات الأمراض أيضًا. وهذا يؤدي إلى احتمالية وجود ((نقاط ساخنة)) للتلوث في مناطق النوم. تم عزل البكتيريا من البراز من أقدام 86% من الكلاب في إحدى الدراسات. يعد تنظيف أقدام الحيوانات الأليفة بعد الخروج من المنزل إستراتيجية جيدة لتقليل مخاطر التلوث.
تعد الاستمالة والاستحمام المنتظم (عند الاقتضاء) أمرًا مهمًا لمراقبة صحة الحيوانات الأليفة ورفاهيتها. ويمكنه أيضًا دعم الرابطة الإيجابية بين الإنسان والحيوانات الأليفة وتقليل احتمالية انتشار العدوى المحتملة.
إن استخدام العلاجات المضادة للطفيليات بموجب المشورة البيطرية يمكن أن يقلل أيضًا من نقل وانتشار الطفيليات الداخلية والخارجية لمقدمي الرعاية والحيوانات الأليفة الأخرى.
وقت النوم
يعتمد اختيارك لمشاركة سريرك مع حيوانك الأليف على عدد من العوامل، بما في ذلك نمط الحياة والصحة وحتى العلاقة مع حيوانك الأليف.
ومن المهم الموازنة بين السلبيات المحتملة لمشاركة السرير مع حيوانك الأليف والفوائد المحتملة لتقييم ما إذا كان هذا خيارًا جيدًا لك أم لا.
مع النظافة والإدارة الجيدة، فإن اختيار مشاركة نومك مع حيوانك الأليف قد يمنحكما ليلة نوم هانئة.
- 90 مليون أسرة أوروبية تمتلك حيوانًا أليفًا واحدًا على الأقل
- %45 من الكلاب يسمح لها بالاستلقاء على السرير
- %60 من القطط يسمح لها بالاستلقاء على السرير
- %18 من الكلاب تنام مع أصحابها داخل المنازل
- %30 من القطط تنام مع أصحابها داخل المنازل
- %80 من الكلاب تفضل أن تكون قريبة من الناس في الليل.
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