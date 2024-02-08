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النوم مع الحيوانات الأليفة يضر بالصحة

2/8/2024 2:22:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تظهر الأبحاث أنه من بين ما يقدر بنحو 90 مليون أسرة أوروبية تمتلك حيوانًا أليفًا واحدًا على الأقل، يُسمح لـ45% من الكلاب و60% من القطط بالاستلقاء على السرير، كما أن 18% من الكلاب، و30% من القطط تنام مع صاحبها داخل المنزل.
على الرغم من أنه قد يكون من الممتع والمريح مشاركة وقت الراحة مع حيوانك الأليف، إلا أنه قد تكون له مخاطر على صحة الحيوان الأليف والإنسان، ناهيك عن التأثيرات على نظافة النوم والعلاقات الإنسانية أيضًا.
النوم المضطرب
قد يكون أحد التحديات المتمثلة في مشاركة سريرك مع حيوانك الأليف هو اضطراب النوم، حيث تؤدي حركة الحيوانات إلى انخفاض كفاءة النوم، على الرغم من أن السرير الكبير بما يكفي لاستيعاب الجميع يمكن أن يخفف من ذلك.
إن تشجيع حيوانك الأليف على النوم في مكان آخر، ولكن داخل غرفة النوم، قد يكون مفيدًا أيضًا إذا كان اضطراب النوم يؤثر على صحتك. تحتاج الحيوانات أيضًا إلى نوم جيد، لذا قد تكون مساحة النوم الخاصة بها مفيدة لها أيضًا.
لكن مناطق النوم المشتركة يمكن أن تكون لها إيجابيات. يحب العديد من الأشخاص النوم مع حيواناتهم، التي يمكنها تقديم الرفقة والأمان وحتى الدفء. أكثر من 80% من الكلاب التي تم فحصها في الدراسات فضلت أن تكون قريبة من الناس في الليل، مما يشير إلى فائدة متبادلة. يبدو أيضًا أن الأنواع المختلفة من الحيوانات الأليفة تقضي وقتًا في الراحة معًا، لذلك إذا كانت لديك أسرة بها حيوانات أليفة متعددة، فقد يستمتع الجميع بالنوم المشترك.
بق الفراش
تجلب الحيوانات الأليفة أحيانًا ضيوفًا غير مرغوب فيهم إلى منازلنا مثل البراغيث والقراد والعث والقمل.
قد تنتقل هذه الطفيليات الخارجية من الحيوانات إلى الإنسان وتسبب تهيجًا عابرًا أو طويل الأمد. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تنقل أمراضًا أخرى قد تكون خطيرة مثل الطاعون أو ((مرض خدش القطط))، وهي عدوى تسببها البكتيريا الموجودة في لعاب القطط.
غالبًا ما تؤوي الحيوانات الأليفة أيضًا طفيليات داخلية مثل الدودة المستديرة Toxocara canis - وهي طفيلية تصيب القطط والكلاب على حد سواء - ويمكن أن ينتقل بعضها إلى البشر، مما يؤدي إلى المرض. يمكن حمل البيض المجهري الذي يمكن أن يسبب العدوى على فراء حيواناتنا الأليفة، كما أن الاتصال الوثيق يزيد من احتمالية الانتشار بين الحيوانات الأليفة والناس.
إن احتمال انتشار الكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات بين الحيوانات وبيننا هو أمر مثير للقلق أيضًا، وخاصة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مثل MRSA. في الواقع، يمكننا أيضًا مشاركة العدوى مع القطط والكلاب - بما في ذلك كوفيد-19، لذلك لا يكون الأمر كله من جانب واحد.
الحساسية والإصابات
إن مشاركة الاتصال الحميم مع الحيوانات الأليفة يزيد من احتمالية زيادة استجابات الحساسية أو خطر الإصابة. يمكن أن تحدث إصابات طفيفة غير مقصودة مثل الخدوش. يمكن أن تطول ملامسة الغبار والوبر الناتج عن شعر الحيوانات الأليفة عندما تكون على مقربة منها. يمكن أن تتراكم هذه المادة أيضًا في البيئة، مما يزيد من خطر الحساسية.
تتطور لدى بعض الحيوانات الأليفة مخاوف سلوكية مثل السلوكيات المرتبطة بالانفصال نتيجة مشاركة المساحات الحميمة والاتصال المطول مع الإنسان. على العكس من ذلك، يختار بعض المالكين السماح لحيواناتهم الأليفة بالوصول إلى مناطق النوم لتقليل السلوكيات المسببة للمشاكل مثل خدش الباب أو التحدث ليلا.
يمكن للتدريب والتوقعات العادلة والمتسقة بين الحيوان الأليف وصاحبه أن تقطع شوطا طويلا للتخفيف من مثل هذه المخاوف، بغض النظر عن مكان نوم الحيوان الأليف.
الحفاظ على نظافتها
إذا كنت تشارك سريرك مع حيوانك الأليف، فمن الضروري أن تكون النظافة الجيدة والتنظيف المنتظم أمرًا ضروريًا. تشير النصائح إلى أن غسل ملاءات السرير أسبوعيًا على الأقل يعد ممارسة جيدة. إذا كنت تشارك سريرك مع الحيوانات الأليفة، فيُنصح بغسل أغطية السرير كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
يمكن أن يتلوث فراء وأقدام حيواناتنا الأليفة بالأوساخ ومسببات الأمراض أيضًا. وهذا يؤدي إلى احتمالية وجود ((نقاط ساخنة)) للتلوث في مناطق النوم. تم عزل البكتيريا من البراز من أقدام 86% من الكلاب في إحدى الدراسات. يعد تنظيف أقدام الحيوانات الأليفة بعد الخروج من المنزل إستراتيجية جيدة لتقليل مخاطر التلوث.
تعد الاستمالة والاستحمام المنتظم (عند الاقتضاء) أمرًا مهمًا لمراقبة صحة الحيوانات الأليفة ورفاهيتها. ويمكنه أيضًا دعم الرابطة الإيجابية بين الإنسان والحيوانات الأليفة وتقليل احتمالية انتشار العدوى المحتملة.
إن استخدام العلاجات المضادة للطفيليات بموجب المشورة البيطرية يمكن أن يقلل أيضًا من نقل وانتشار الطفيليات الداخلية والخارجية لمقدمي الرعاية والحيوانات الأليفة الأخرى.
وقت النوم
يعتمد اختيارك لمشاركة سريرك مع حيوانك الأليف على عدد من العوامل، بما في ذلك نمط الحياة والصحة وحتى العلاقة مع حيوانك الأليف.
ومن المهم الموازنة بين السلبيات المحتملة لمشاركة السرير مع حيوانك الأليف والفوائد المحتملة لتقييم ما إذا كان هذا خيارًا جيدًا لك أم لا.
مع النظافة والإدارة الجيدة، فإن اختيار مشاركة نومك مع حيوانك الأليف قد يمنحكما ليلة نوم هانئة.
- 90 مليون أسرة أوروبية تمتلك حيوانًا أليفًا واحدًا على الأقل
- %45 من الكلاب يسمح لها بالاستلقاء على السرير
- %60 من القطط يسمح لها بالاستلقاء على السرير
- %18 من الكلاب تنام مع أصحابها داخل المنازل
- %30 من القطط تنام مع أصحابها داخل المنازل
- %80 من الكلاب تفضل أن تكون قريبة من الناس في الليل.

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