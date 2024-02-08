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هل القوات الجوية الأمريكية بحاجة إلى مقاتلة من الجيل السادس

2/8/2024 2:22:39 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفظت الولايات المتحدة بالقوة الجوية على خصومها لسنوات عديدة، وعندما تم طرح طائرة F-22 رابتور لأول مرة في الخدمة، أصبحت أول منصة مقاتلة من الجيل الخامس في العالم. ومع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان، وصل الصراع من أجل التفوق الجوي بين البلدين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
ومع ذلك، دفعت موسكو وبكين إلى تحديث قدرات طائراتهما في هذا الوقت تقريبًا، وفي النهاية طورتا نظيراتهما من الجيل الخامس - تشنغدو جيه-20 وسوخوي سو-57. لذا تتطلع القوات الجوية الأمريكية بالفعل نحو المستقبل من خلال برنامج الجيل القادم للهيمنة الجوية (NGAD).
وسيكون هناك بعض الاختلافات الواضحة بين طائرات F-35 وNGAD والتي ستشكل الجيش الأمريكي لعقود قادمة. وتعتبر كل واحدة من هذه المقاتلات متقدمة بسنوات ضوئية عن المنصات السابقة.
وهذه نظرة على ما سيفصل بين طائرات F-35 وNGAD، حيث يتساءل العديد من الخبراء الآن عما إذا كانت القوات الجوية الأمريكية بحاجة إلى مقاتلة من الجيل السادس مثل NGAD.
طائرة F-35
عندما كانت الطائرة F-35 في مراحل تطويرها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت المقاتلة بدمج أنظمة جديدة كانت في طليعة تصميم الطائرات المقاتلة.
تم تطوير الطائرة F-35 لتلبية الاحتياجات المحددة لكل من القوات البحرية والقوات الجوية باعتبارها منتجًا لبرنامج Joint Strike Fighter، (JSF) هو برنامج لتطوير وبرنامج استحواذ، يهدف إلى استبدال مجموعة واسعة من الطائرات القائمة حاليا، وتشمل الطائرات المقاتلة والضاربة وطائرات الهجوم الأرضي. شارك الشركاء الدوليون بشكل خاص في برنامج JSF، بما في ذلك جامعة UD وإيطاليا والدنمارك والنرويج وهولندا.
وبحلول أواخر التسعينيات، تم اختيار كل من شركة لوكهيد مارتن ومنافس التصنيع بوينغ بناءً على مفهوم الطائرة التوضيحية الخاصة بهم. في النهاية، تم اختيار شركة لوكهيد لتكون الفائز، ودخلت الطائرة F-35 مرحلة التطوير.
التفاصيل الأساسية
تم تصميم الطائرة F-35 لتطير بسرعات تصل إلى 1.6 ماخ (أضعاف سرعة الصوت)، وهو ما يمكن تحقيقه بحمولة داخلية كاملة. مع ما يقرب من ضعف الوقود الداخلي لسابقتها F-16 Fighting Falcon.
تتمتع Lightening II بنصف قطر قتالي أكبر. وبما أن الطائرة F-35 مدججة بالسلاح، فهي أثقل بكثير من المقاتلات خفيفة الوزن التي سبقتها.
وأخف أنواع طائرات F-35 يبلغ وزنها الفارغ ما يزيد قليلاً عن 29000 رطل.
تقنياتها
توجد ثلاثة أنواع رئيسية من طائرات F-35: وهي:طائرة الإقلاع والهبوط التقليدية F-35A، وطائرة الإقلاع القصير والهبوط العمودي F-35B، والطائرة F-35C القائمة على حاملات الطائرات.
وتتميز بواحدة من أهم الترقيات المدمجة في الطائرة F-35 وهي التكنولوجيا المتقدمة و بناءً على الدروس المستفادة من تصميم برنامج رابتور، تم تجهيز طائرة F-35 بأجهزة استشعار ومكونات إلكترونية متطورة.
و يتيح رمز البنية المفتوحة المثبت في هذا النظام الأساسي التحديثات والتحسينات المستمرة بمرور الوقت.
بالإضافة إلى مجموعة إلكترونيات الطيران المتطورة هذه، تتمتع الطائرة F-35 بمقطع عرضي راداري منخفض للغاية.
طائرة NGAD
في حين أنه من المرجح أن تهيمن طائرات F-35 على الأجواء لسنوات قادمة، فإن القوات الجوية تعمل بالفعل على تحقيق استراتيجية الجيل التالي .و تم تصميم برنامج NGAD لأول مرة في عام 2014 لتحقيق التفوق الجوي.
و لم يتم تحديد تكنولوجيا الجيل السادس بدقة، ولكن من المتوقع أن تتجاوز الميزات الموجودة في برنامج NGAD قدرات نظيراتها من الجيل الخامس.
التفاصيل الأساسية
أشارت القوات الجوية إلى أن الطائرات التجريبية NGAD موجودة بالفعل في الجو وأنه يمكن منح عقد لبدء تطويرها رسميًا في غضون عام.
كما نشر في Breaking Defense أن : "أصدرت وزارة القوات الجوية طلبًا سريًا للصناعة للحصول على عقد تطوير الهندسة والتصنيع لمنصة الجيل التالي للهيمنة الجوية بهدف منح عقد في عام 2024"، مضيفًا أنه من "إصدار هذا الطلب تبدأ رسميًا عملية اختيار المصدر لتزويد الصناعة بالمتطلبات التي تتوقعها DAF لـ NGAD، كبديل مستقبلي للطائرة F-22.
وبالنظر إلى مناخ التهديد الحالي، فإن إدخال برنامج الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة يشكل ضرورة أساسية للحفاظ على القدرات الجوية المهيمنة للولايات المتحدة.
تقنياتها
وهناك خمس تقنيات مختلفة سيتم منحها الأولوية في تصميم المقاتلة هي الأسلحة المتقدمة، والشبح، والتصميم الرقمي، والدفع والإدارة الحرارية.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمركبات الجوية بدون طيارفي NGAD. ومن المتوقع أن تحلق هذه الطائرات المقاتلة الجماعية إلى جانب طائرة مقاتلة من الجيل السادس.

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