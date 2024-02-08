هل القوات الجوية الأمريكية بحاجة إلى مقاتلة من الجيل السادس

(MENAFN
- Al Watan) احتفظت الولايات المتحدة بالقوة الجوية على خصومها لسنوات عديدة، وعندما تم طرح طائرة F-22 رابتور لأول مرة في الخدمة، أصبحت أول منصة مقاتلة من الجيل الخامس في العالم. ومع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان، وصل الصراع من أجل التفوق الجوي بين البلدين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
ومع ذلك، دفعت موسكو وبكين إلى تحديث قدرات طائراتهما في هذا الوقت تقريبًا، وفي النهاية طورتا نظيراتهما من الجيل الخامس - تشنغدو جيه-20 وسوخوي سو-57. لذا تتطلع القوات الجوية الأمريكية بالفعل نحو المستقبل من خلال برنامج الجيل القادم للهيمنة الجوية (NGAD).
وسيكون هناك بعض الاختلافات الواضحة بين طائرات F-35 وNGAD والتي ستشكل الجيش الأمريكي لعقود قادمة. وتعتبر كل واحدة من هذه المقاتلات متقدمة بسنوات ضوئية عن المنصات السابقة.
وهذه نظرة على ما سيفصل بين طائرات F-35 وNGAD، حيث يتساءل العديد من الخبراء الآن عما إذا كانت القوات الجوية الأمريكية بحاجة إلى مقاتلة من الجيل السادس مثل NGAD.
طائرة F-35
عندما كانت الطائرة F-35 في مراحل تطويرها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت المقاتلة بدمج أنظمة جديدة كانت في طليعة تصميم الطائرات المقاتلة.
تم تطوير الطائرة F-35 لتلبية الاحتياجات المحددة لكل من القوات البحرية والقوات الجوية باعتبارها منتجًا لبرنامج Joint Strike Fighter، (JSF) هو برنامج لتطوير وبرنامج استحواذ، يهدف إلى استبدال مجموعة واسعة من الطائرات القائمة حاليا، وتشمل الطائرات المقاتلة والضاربة وطائرات الهجوم الأرضي. شارك الشركاء الدوليون بشكل خاص في برنامج JSF، بما في ذلك جامعة UD وإيطاليا والدنمارك والنرويج وهولندا.
وبحلول أواخر التسعينيات، تم اختيار كل من شركة لوكهيد مارتن ومنافس التصنيع بوينغ بناءً على مفهوم الطائرة التوضيحية الخاصة بهم. في النهاية، تم اختيار شركة لوكهيد لتكون الفائز، ودخلت الطائرة F-35 مرحلة التطوير.
التفاصيل الأساسية
تم تصميم الطائرة F-35 لتطير بسرعات تصل إلى 1.6 ماخ (أضعاف سرعة الصوت)، وهو ما يمكن تحقيقه بحمولة داخلية كاملة. مع ما يقرب من ضعف الوقود الداخلي لسابقتها F-16 Fighting Falcon.
تتمتع Lightening II بنصف قطر قتالي أكبر. وبما أن الطائرة F-35 مدججة بالسلاح، فهي أثقل بكثير من المقاتلات خفيفة الوزن التي سبقتها.
وأخف أنواع طائرات F-35 يبلغ وزنها الفارغ ما يزيد قليلاً عن 29000 رطل.
تقنياتها
توجد ثلاثة أنواع رئيسية من طائرات F-35: وهي:طائرة الإقلاع والهبوط التقليدية F-35A، وطائرة الإقلاع القصير والهبوط العمودي F-35B، والطائرة F-35C القائمة على حاملات الطائرات.
وتتميز بواحدة من أهم الترقيات المدمجة في الطائرة F-35 وهي التكنولوجيا المتقدمة و بناءً على الدروس المستفادة من تصميم برنامج رابتور، تم تجهيز طائرة F-35 بأجهزة استشعار ومكونات إلكترونية متطورة.
و يتيح رمز البنية المفتوحة المثبت في هذا النظام الأساسي التحديثات والتحسينات المستمرة بمرور الوقت.
بالإضافة إلى مجموعة إلكترونيات الطيران المتطورة هذه، تتمتع الطائرة F-35 بمقطع عرضي راداري منخفض للغاية.
طائرة NGAD
في حين أنه من المرجح أن تهيمن طائرات F-35 على الأجواء لسنوات قادمة، فإن القوات الجوية تعمل بالفعل على تحقيق استراتيجية الجيل التالي .و تم تصميم برنامج NGAD لأول مرة في عام 2014 لتحقيق التفوق الجوي.
و لم يتم تحديد تكنولوجيا الجيل السادس بدقة، ولكن من المتوقع أن تتجاوز الميزات الموجودة في برنامج NGAD قدرات نظيراتها من الجيل الخامس.
التفاصيل الأساسية
أشارت القوات الجوية إلى أن الطائرات التجريبية NGAD موجودة بالفعل في الجو وأنه يمكن منح عقد لبدء تطويرها رسميًا في غضون عام.
كما نشر في Breaking Defense أن : "أصدرت وزارة القوات الجوية طلبًا سريًا للصناعة للحصول على عقد تطوير الهندسة والتصنيع لمنصة الجيل التالي للهيمنة الجوية بهدف منح عقد في عام 2024"، مضيفًا أنه من "إصدار هذا الطلب تبدأ رسميًا عملية اختيار المصدر لتزويد الصناعة بالمتطلبات التي تتوقعها DAF لـ NGAD، كبديل مستقبلي للطائرة F-22.
وبالنظر إلى مناخ التهديد الحالي، فإن إدخال برنامج الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة يشكل ضرورة أساسية للحفاظ على القدرات الجوية المهيمنة للولايات المتحدة.
تقنياتها
وهناك خمس تقنيات مختلفة سيتم منحها الأولوية في تصميم المقاتلة هي الأسلحة المتقدمة، والشبح، والتصميم الرقمي، والدفع والإدارة الحرارية.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمركبات الجوية بدون طيارفي NGAD. ومن المتوقع أن تحلق هذه الطائرات المقاتلة الجماعية إلى جانب طائرة مقاتلة من الجيل السادس.
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