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السجن لوافد زوّر مؤهلاً علمياً ليمارس الأعمال الهندسية

2/8/2024 2:22:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية، حيث قام باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية - هندسة مدنية - ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته.
وتم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة (سنة).
وأكدت النيابة العامة على حماية الوثائق الرسمية التعليمية من الجناية وأن أي عبث أو تلاعب أو اعتداء عليها بالتزوير يستوجب المساءلة الجزائية.

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