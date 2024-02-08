ضبط شخص لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي شخصًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكماة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ريال، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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