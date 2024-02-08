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استعراض روبوت مكافحة الحرائق في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

2/8/2024 2:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، "روبوت" لمكافحة الحرائق، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الروبورت المزود بـ (3) فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية، وآلية عمله في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

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