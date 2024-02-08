وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي
التاريخ
2/8/2024 2:22:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والانسانية.
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