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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

2/8/2024 2:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والانسانية.

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