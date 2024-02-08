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الصحة الفلسطينية تؤكد وقوع كارثة صحية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس

2/8/2024 2:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مؤكدة أن 300 كادر طبي و 450 جريحًا و 10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.
وأشارت إلى النقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، إضافة لتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، مما أدى إلى فصل الكهرباء عن أجزاء من المستشفى لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حركة سيارات الإسعاف، ويعيق وصول الجرحى والمرضى لمستشفى مجمع ناصر الطبي.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من استمرار تعرض مجمع ناصر الطبي لكارثة نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات حيث منع الاحتلال خروجها.

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