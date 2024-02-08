بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية طب بشري بفرنسا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم اليوم بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص "طب بشري" بجمهورية فرنسا.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية سيكون متاحاً من اليوم الخميس 8 فبراير 2024م إلى يوم الخميس 22 فبراير 2024م، وذلك عبر رابط التقديم على بوابة سفير 2 سفير
وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط؛ وهي: حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا، والانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، 2.80 من 4، 70 من 100.
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