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بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية طب بشري بفرنسا

2/8/2024 2:22:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم اليوم بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص "طب بشري" بجمهورية فرنسا.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية سيكون متاحاً من اليوم الخميس 8 فبراير 2024م إلى يوم الخميس 22 فبراير 2024م، وذلك عبر رابط التقديم على بوابة سفير 2 سفير
وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط؛ وهي: حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا، والانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، 2.80 من 4، 70 من 100.

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