مجلس إدارة البنك العربي الوطني يوصي بزيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال

أقرّ مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb بتاريخ 7 فبراير 2024 التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأسمال البنك بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم، ليرفع بذلك البنك رأسماله إلى 20 مليار ريال عن طريق رسملة 5 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني أن هذه الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للبنك، ودعم موارده لتعزيز أنشطته التشغيلية، على النحو الذي يمكّن البنك من مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعة المصرفية، وتنفيذ استراتيجية البنك للتحول والتغيير ودعم قدراته للتوسع في مختلف أنشطته، عبر تعزيز قاعدته الرأسمالية، وبما يتيح أمامه تحفيز إمكاناته التنافسية، وترسيخ مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات عملائه من قطاعي الأفراد والشركات على النحو الأمثل.

وأوضح الراشد أن لدى البنك رؤيته واستراتيجيته الخاصة لإحداث نقلة نوعية تتيح أمامه توسيع قاعدة أنشطته وتفعيل حضوره ضمن القطاع المصرفي السعودي، ورفع جودة وكفاءة خدماته المصرفية لإثراء تجربة عملائه عبر تطوير أنظمته المصرفية واعتماد أحدث تقنيات التحول الرقمي والتي أسهمت في دعم مكانة البنك وتسجيل العديد من الإنجازات وتحقيق نمو متواتر في إنجازاته، وتعظيم حقوق المساهمين، مؤكداً على متانة المركز المالي للبنك وعلى أهمية خطوة زيادة رأس المال للدفع بخطط البنك وتوجهاته المستقبلية.

يشار إلى أن البنك العربي الوطني قد حصل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال، في الوقت الذي ستكون فيه أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيعلن عنه في وقت notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240208_182123_621-->

MENAFN08022024000089011017ID1107829732