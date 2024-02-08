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مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى أندية القراءة الأول السبت القادم

2/8/2024 2:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق في التاسعة من صباح السبت 10 فبراير 2024 ملتقى أندية القراءة الأول الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض بقاعات الاطلاع بطريق خريص.
وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر أن هذا الملتقى يأتي من أجل التحفيز على القراءة، فالعصر الذي نعيشه هو عصر معرفة في الدرجة الأولى، والمعرفة لا تشمل مجالا واحدا من مجالات الثقافة أو الأدب أو اللغة أو العلوم أو الاقتصاد، بل هي منظومة شاملة في عالم تنتشر فيه التقنية وأدوات التكنولوجيا المتنوعة، وهو ما يحفزنا على إيلاء القراءة القدر الأكبر من الاهتمام، خاصة أن للمكتبة باعا طويلا في هذا المجال، بحكم ما تقدمه من إسهامات في مختلف المعارف عبر فروعها داخل المملكة وخارجها.
وأوضح ابن معمر أن هذا الملتقى الذي يهدف إلى جمع ممثلي أندية القراءة من كافة مناطق المملكة، يأتي من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتكوين العلاقات المثمرة في تعزيز الثقافة في المجتمع.
وأضاف : لأندية القراءة دورًا كبيرًا وفاعلًا في التشجيع على القراءة وتعزيز مكانتها في المجتمع، من خلال عقد جلسات النقاش حول الكتب، وتقديم ورش العمل، وإقامة اللقاءات المتنوعة والمتخصصة، ما يؤكد تأثيرها الممتد منذ سنوات.
ويتضمن الملتقى عدة فعاليات، حيث يبدأ في التاسعة والنصف من صباح السبت في تقديم ورشة بعنوان:" أندية القراءة السعودية: الواقع والفرص" بإدارة : رائد العيد، وفي الحادية عشرة والربع صباحا يستهل معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر افتتاح اللقاء بكلمة بعنوان:" في البدء كانت القراءة" ، يعقب ذلك الندوة الأولى بعنوان:" تجارب أندية القراءة" بمشاركة ممثلين عن أندية القراءة وهم: أبان القاضي، ومحمد العشماوي، وسارة الشدي، وأحمد الشمراني، وفاطمة العلي، ويدير الندوة محمد الشثري.
أما الندوة الثانية فتبدأ في الواحدة ظهرا ويتحدث فيها كل من: عناد النفيعي و ياسر السياري ود. عبيد الظاهري، تعقبها محاضرة بعنوان:" تسويق القراءة" يقدمها د. نايف الجابر، ثم يختتم الملتقى بكلمتين لكل من مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة د. بندر بن عبدالله المبارك، ومدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة د. فهد العليان.
يأتي هذا الملتقى استكماًلا للدور الريادي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في التشجيع على القراءة من خلال المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب الهادف إلى: نشر الوعي بأهمية القراءة، والتعريف بفوائدها على جميع المستويات وتنمية الاتجاه نحو القراءة، وتحصيل المعرفة باعتبار ذلك المدخل الوحيد والأساسي للمستقبل.

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