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إيران تستنزف الصبر الأمريكي بالهجمات الأخيرة

2/8/2024 2:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أُخذت مقولة ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا، في نحو 1944، عندما قال عن أمريكا: ((يمكن الاعتماد عليها للقيام بالشيء الصحيح فور استنفاد كل الخيارات الأخرى المتاحة))، كطريقة جيدة لوصف سياسة إدارة بايدن للتعامل مع إيران الآن.
ففي الثاني من فبراير، وبعد ما يقرب من أسبوع من التردد والإشارات العلنية، شنت الولايات المتحدة أخيرًا سلسلة من الضربات الجوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران، وعناصر من الجيش الحرس الثوري الإسلامي، في كل من سورية وإيران.
ومن المفترض أن يكون هذا مجرد بداية لما أشار إليه الرئيس بايدن أنه سيكون ردًا طويل الأمد على العدوان الواسع النطاق الأخير من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة.
وكان السبب المباشر للهجوم الأمريكي هو غارة جوية بطائرة دون طيار في أواخر يناير على موقع عسكري أمريكي في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة العشرات. لكن الغرض الحقيقي من الحملة هو أكثر إستراتيجية، وهو لإعادة ضبط وضع الردع الأمريكي الذي تآكل بشكل كارثي في ​​الأشهر الأخيرة.
موقف دفاعي
وفي رسالة واضحة وجهها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مفادها أن أمريكا أصبحت اليوم في موقف دفاعي بالمنطقة، بينما تنتصر الجمهورية الإسلامية، وذلك في خطاب عام أمام أعضاء الحرس الثوري الإيراني، مبيّنا أن إيران تسير في مسيرة جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن أمريكا ليست في وضع يسمح لها بإيقافها.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ((فارس)) الرسمية: ((لا يمكن للعدو أن يتخذ أي إجراء ضدنا، لأنه يعلم أن قواتنا قوية وقادرة. في السابق كانوا (الولايات المتحدة) يتحدثون مع وجود تهديدات وخيارات عسكرية مطروحة على الطاولة. لكن الآن، لا توجد مثل هذه المحادثات، ويقولون إنهم ليست لديهم أي نية للصراع معنا. إنها القوة. شعبنا وقواتنا المسلحة هم من خلقوا هذا الردع)).
استعادة الإستراتيجية
وذكر إيلان بيرمان، النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بناء على خطاب رئيسي، أنه إذا أرادت واشنطن استعادة الإستراتيجية المرتفعة، فسوف تحتاج إلى الاستعداد لمزيد من التصعيد.
فإلى جانب استهداف المسلحين في أماكن مثل العراق وسورية، سيتعين عليها أن تضع أنظارها بشكل جدي على الحرس الثوري الإيراني نفسه. وحتى الآن، توضح التقارير أن الولايات المتحدة لم تصل إلى حد استهداف أصول رفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني بالطريقة التي فعلتها إدارة ترمب عندما قضت على قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذراع شبه العسكرية للحرس الثوري الإيراني، في يناير 2020.
وفي الواقع، يعد إعلان الموسم المفتوح للحرس الثوري الإيراني أمرًا حيويًا، لأنه يعمل بمثابة النسيج الضام الذي يربط الجمهورية الإسلامية بشبكتها الواسعة من الوكلاء الإرهابيين.
وفي الحالات القصوى، إذا لم يكن هذا كافيا لتهدئة سياسات إيران الإقليمية، فسوف يكون لزاما على الولايات المتحدة أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. وكما أشار عدد من كبار المشرعين، فقد يكون من الضروري أن يضرب الجيش الأمريكي أهدافا إستراتيجية داخل إيران نفسها من أجل إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى القيادة الإيرانية مفادها أن نشاطها الإقليمي يأتي بتكلفة عالية.
مع ذلك، فإن هذا هو بالضبط نوع التصعيد الذي يسعى البيت الأبيض بشدة إلى تجنبه. وقد أصر مسؤولو الإدارة، بما في ذلك الرئيس بايدن نفسه، على أنهم لا يريدون الحرب مع إيران.
ضبط الردع
وتابع بيرمان إن إعادة ضبط الردع الأمريكي بشكل حقيقي قد تتطلب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى المخاطرة بحدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. ولا يزال هناك سؤال مفتوح إلى حد كبير: ما إذا كان فريق بايدن، الذي يواجه إعادة انتخاب صعبة بشكل متزايد في الداخل، مستعدًا للقيام بذلك؟ وبيّن أنه من الضرورة تذكر المقولة الأفضل للمسؤولين في 1600 شارع بنسلفانيا، وهي مقولة مختلفة وقديمة تقول: ((إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب)).
ماذا يجب على الولايات المتحدة لردع إيران؟
- استهداف المسلحين في أماكن مثل العراق وسورية واليمن.
- يتعين عليها أن تضع أنظارها بشكل جدي على الحرس الثوري الإيراني نفسه.
- استهداف أصول رفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني بالطريقة التي فعلتها إدارة ترمب.
- ضرب أهداف إستراتيجية داخل إيران نفسها من أجل إرسال رسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية مفادها أن نشاطها الإقليمي يأتي بتكلفة عالية.

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