612 مليار جنيه حصيلة الأهلي ومصر من الشهادات مرتفعة العائد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر، نحو 612 مليار جنيه منذ يوم 5 يناير الماضى وحتى 8 فبراير الجارى.
وبلغت حصيلة البنك الأهلى من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 395 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الخامس من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.
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كما بلغت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، 217 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الخامس من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.
وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.
وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
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