612 مليار جنيه حصيلة الأهلي ومصر من الشهادات مرتفعة العائد

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر، نحو 612 مليار جنيه منذ يوم 5 يناير الماضى وحتى 8 فبراير الجارى.

وبلغت حصيلة البنك الأهلى من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 395 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الخامس من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

موضوعات217 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% 395 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد “المجتمعات العمرانية” تبيع أراضى بالدولار الأمريكى لـ32 شركة

كما بلغت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، 217 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الخامس من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.