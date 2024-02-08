شركات كورية تستدعي سياراتها بسبب عيوب في التصنيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن بي إم دبليو كوريا وهيونداي موتور و3 شركات أخرى لصناعة السيارات تستدعى أكثر من 44 ألف سيارة من 48 طرازا مختلفا بسبب مكونات معيبة.
وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء الكورية“يونهاب” إن المشاكل شملت وجود خلل في نظام أسلاك البطارية في سيارة“كونا SX2” لهيونداي موتور، ومكونا معيبا في مضخة الوقود لسيارة السيدان“E350 4MATIC” لـ مرسيدس-بنز، وكابل بطارية معيب في سيارة“CR-V” لـ هوندا، ومشاكل في سخان فلتر الوقود في شاحنة البضائع من طراز TGM لـ مان.
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