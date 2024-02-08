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شركات كورية تستدعي سياراتها بسبب عيوب في التصنيع

2/8/2024 2:22:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن بي إم دبليو كوريا وهيونداي موتور و3 شركات أخرى لصناعة السيارات تستدعى أكثر من 44 ألف سيارة من 48 طرازا مختلفا بسبب مكونات معيبة.

وأضافت، وفقا لوكالة الأنباء الكورية“يونهاب” إن المشاكل شملت وجود خلل في نظام أسلاك البطارية في سيارة“كونا SX2” لهيونداي موتور، ومكونا معيبا في مضخة الوقود لسيارة السيدان“E350 4MATIC” لـ مرسيدس-بنز، وكابل بطارية معيب في سيارة“CR-V” لـ هوندا، ومشاكل في سخان فلتر الوقود في شاحنة البضائع من طراز TGM لـ مان.

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