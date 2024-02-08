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إدخال 84 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

2/8/2024 2:22:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دخلت 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء.

وقال مصدر مسئول – في تصريح صحفي – إن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء أدخل دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.. مشيرا إلى أنه جرى إدخال 80 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام إلى غزة.

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وأضاف: أنه تم أيضا إدخال أربع شاحنات وقود ، وسيتم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) والهلال الأحمر الفلسطينى.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107829727

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