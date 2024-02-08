إدخال 84 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دخلت 84 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء.
وقال مصدر مسئول – في تصريح صحفي – إن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء أدخل دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.. مشيرا إلى أنه جرى إدخال 80 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام إلى غزة.
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وأضاف: أنه تم أيضا إدخال أربع شاحنات وقود ، وسيتم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) والهلال الأحمر الفلسطينى.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829727
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