تعاون اقتصادى بين البحرين والسعودية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى سلمان بن خليفة آل خليفة على عمق العلاقات بين البحرين والسعودية وعلى أهمية العمل المشترك بين بينهما والدفع به نحو مزيدٍ من التكامل على كافة المستويات.

جاء ذلك بمناسبة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينى ووزارة المالية السعودية و ايضا مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” اليوم الخميس.

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