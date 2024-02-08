تعاون اقتصادى بين البحرين والسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى سلمان بن خليفة آل خليفة على عمق العلاقات بين البحرين والسعودية وعلى أهمية العمل المشترك بين بينهما والدفع به نحو مزيدٍ من التكامل على كافة المستويات.
جاء ذلك بمناسبة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينى ووزارة المالية السعودية و ايضا مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” اليوم الخميس.
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