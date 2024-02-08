تحليق 49 رحلة بالون طائر تقل 1170 سائحًا في سماء الأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلقت في سماء الأقصر، اليوم الخميس 49 رحلة بالون تحمل 1170 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.
وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود – في تصريح اليوم – إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني بانطلاق الرحلات.
موضوعات متعلقة
الحكومة توافق على آليات منح التزام إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية “راميدا” توقع عقودًا للتصدير لأسواق فيتنام والسودان وتوسع نشاطها بالخليج “الصحة” تبحث مقترحات تنفيذ المبان الذكية ضمن“المدينة الطبية للمستشفيات”
وأوضح أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة منها تعقيم البالونات باستمرار.
وأشار إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.