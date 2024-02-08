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تحليق 49 رحلة بالون طائر تقل 1170 سائحًا في سماء الأقصر

2/8/2024 2:22:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حلقت في سماء الأقصر، اليوم الخميس 49 رحلة بالون تحمل 1170 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.

وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود – في تصريح اليوم – إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني بانطلاق الرحلات.

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وأوضح أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة منها تعقيم البالونات باستمرار.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107829725

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