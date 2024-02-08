استقرار الأسهم الأمريكية بعد تسجيلها مستويات قياسية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية مباحثات موريتانية أوروبية حول فرص الاستثمار في الطاقة البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الإثنين المقبل

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعد مكاسب جلسة أمس التي دفعتها إلى مستويات قياسية جديدة، ومع استمرار الشركات في الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38693 نقطة، بعدما سجل بالأمس عاشر إغلاق قياسي منذ بداية العام.

فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4996 نقطة بعدما سجل الإغلاق القياسي الثامن له هذا العام، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% إلى 15774 نقطة.

وجاءت مكاسب الأربعاء القوية عقب إعلان مجموعة من الشركات نتائج أعمال أفضل من المتوقعة في الربع الرابع من 2023، ومع استيعاب المستثمرين للمخاوف بشأن خفض الفائدة بأقل من التوقعات السابقة.

وخلال تعاملات الخميس، ارتفع سهم شركة“آرم” بنسبة 40% بعدما كشفت مصممة الرقائق عن نتائج أعمال وتوقعات فصلية قوية، كما ارتفع سهم“والت ديزني” بأكثر من 9% على خلفية الأداء المالي الجيد أيضًا.

وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا في مستهل التعاملات، حيث تراجع سهما“ميتا” و”إنفيديا” بنسبة 0.80% و0.60% على التوالي، فيما ارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 0.25%.

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