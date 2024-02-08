استقرار الأسهم الأمريكية بعد تسجيلها مستويات قياسية

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استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعد مكاسب جلسة أمس التي دفعتها إلى مستويات قياسية جديدة، ومع استمرار الشركات في الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38693 نقطة، بعدما سجل بالأمس عاشر إغلاق قياسي منذ بداية العام.
فيما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4996 نقطة بعدما سجل الإغلاق القياسي الثامن له هذا العام، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% إلى 15774 نقطة.
وجاءت مكاسب الأربعاء القوية عقب إعلان مجموعة من الشركات نتائج أعمال أفضل من المتوقعة في الربع الرابع من 2023، ومع استيعاب المستثمرين للمخاوف بشأن خفض الفائدة بأقل من التوقعات السابقة.
وخلال تعاملات الخميس، ارتفع سهم شركة“آرم” بنسبة 40% بعدما كشفت مصممة الرقائق عن نتائج أعمال وتوقعات فصلية قوية، كما ارتفع سهم“والت ديزني” بأكثر من 9% على خلفية الأداء المالي الجيد أيضًا.
وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا في مستهل التعاملات، حيث تراجع سهما“ميتا” و”إنفيديا” بنسبة 0.80% و0.60% على التوالي، فيما ارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 0.25%.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829724
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