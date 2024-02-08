ارتفاع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية مباحثات موريتانية أوروبية حول فرص الاستثمار في الطاقة البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الإثنين المقبل

ارتفعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بالسلع المعمرة (+0.6%)، ولا سيما معدات الكمبيوتر (+3.8%) والسيارات (+2.9%).

وأظهرت القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي الخميس، ارتفاع مخزونات البضائع غير المبيعة لتجار الجملة خلال ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، حيث بلغت 897.2 مليار دولار، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، بعد انخفاض بنفس النسبة في نوفمبر.

وعلى أساس سنوي، تعد مخزونات الجملة منخفضة بنسبة 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022.

وبلغت مبيعات تجار الجملة في ديسمبر 670.9 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.7% من قراءة شهر نوفمبر، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

بينما تراجعت نسبة المخزون إلى المبيعات -المدة المستغرقة لبيع جميع المخزونات- إلى 1.34 شهر من 1.40 شهر، والمسجلة خلال ديسمبر عام 2022.

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