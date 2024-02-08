ارتفاع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

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ارتفعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بالسلع المعمرة (+0.6%)، ولا سيما معدات الكمبيوتر (+3.8%) والسيارات (+2.9%).
وأظهرت القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي الخميس، ارتفاع مخزونات البضائع غير المبيعة لتجار الجملة خلال ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، حيث بلغت 897.2 مليار دولار، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، بعد انخفاض بنفس النسبة في نوفمبر.
وعلى أساس سنوي، تعد مخزونات الجملة منخفضة بنسبة 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022.
وبلغت مبيعات تجار الجملة في ديسمبر 670.9 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.7% من قراءة شهر نوفمبر، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
بينما تراجعت نسبة المخزون إلى المبيعات -المدة المستغرقة لبيع جميع المخزونات- إلى 1.34 شهر من 1.40 شهر، والمسجلة خلال ديسمبر عام 2022.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829723
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