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مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع للأسبوع العاشر على التوالي

2/8/2024 2:22:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 75 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، وهو أكثر من توقعات انخفاضها 73 مليار قدم مكعبة.

ويعد هذا الانخفاض في المخزونات هو التراجع الأسبوعي العاشر على التوالي، بعد زيادتها في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.584 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.8% أو نحو 187 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 10.6% أو نحو 248 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.336 تريليون قدم مكعبة.

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