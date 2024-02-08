مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع للأسبوع العاشر على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 75 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، وهو أكثر من توقعات انخفاضها 73 مليار قدم مكعبة.
ويعد هذا الانخفاض في المخزونات هو التراجع الأسبوعي العاشر على التوالي، بعد زيادتها في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.584 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.8% أو نحو 187 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 10.6% أو نحو 248 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.336 تريليون قدم مكعبة.
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