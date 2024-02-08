بنك ABC يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّع بنك ABC بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب؛ لدعم أهداف المؤسسة في دعم القطاع الصحي من خلال إنشاء عيادة خارجية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة.
وقد وقع من جانب بنك ABC، عمرو ثروت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ABC، ومن جانب مؤسسة مجدي يعقوب، دينا الجزار نائب الرئيس لشئون التنمية وجمع التبرعات.
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وقال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC:“لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ولذلك منذ أن أتممنا الاندماج القانوني أوائل العام الماضي جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ واستطعنا من خلال عدة شراكات مع مؤسسات فاعلة في المجتمع أن نحقق أهدافنا في دعم قطاعي الصحة والتعليم لما لهم من أثر بالغ على جودة حياة المواطن وزيادة طاقته الإنتاجية وقدرته على أن يساهم بشكل فعال في نمو وتطور المجتمع الذي يعيش فيه”.
وأضاف:“نحن سعداء اليوم بشراكتنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لما لها من الخبرة الطويلة في تقديم الرعاية الصحية للأطفال مرضى القلب ومنحهم الفرصة ليستأنفوا حياتهم بشكل طبيعي فقد توحدنا على هدف مشترك وهو النهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال دعم وصول الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء الأطفال ومساندتهم لنساهم معاً في توفير حياة أفضل للجميع”.
وقالت دينا الجزار نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب:“نحن فخورون بالتعاون مع البنك ونوجه له جزيل الشكر على دعمه القوي للمؤسسة، حيث أن هذه المساهمات تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الكفاءة، ودعم البحث والتطوير في مجال أمراض القلب، كما أنها تعزز قدرتنا على مواصلة مهمتنا في العمل على استكمال إنشاءات مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة، الذي سيكون مركزًا للابتكار والعلاج والبحث العلمي، وسيوفر رعاية متميزة للمرضى في كل أنحاء المنطقة”.
ومن الجدير بالذكر أن بنك ABC قد قام خلال الفترة الماضية منذ إتمام الاندماج القانوني بعدة شراكات مع عدة مؤسسات مرموقة تعمل على تقديم الدعم للمجتمع في كل من مجالي الصحة والتعليم وكان آخرها مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإطلاق مشروع“بناء القدرات التكنولوجية بالمدارس المجتمعية”، الذي يهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية في 60 مدرسة مجتمعية، بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وذلك من خلال تزويد هذه المدارس بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، هذا بالإضافة إلى بناء قدرات المعلمات من أجل تعزيز المعارف والمهارات التي تمكنهن من استخدام الأجهزة التكنولوجية بفاعلية لتيسير العملية التعليمية. المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829721
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