بنك ABC يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب

MENAFN - Al-Borsa News) وقّع بنك ABC بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب؛ لدعم أهداف المؤسسة في دعم القطاع الصحي من خلال إنشاء عيادة خارجية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة.

وقد وقع من جانب بنك ABC، عمرو ثروت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ABC، ومن جانب مؤسسة مجدي يعقوب، دينا الجزار نائب الرئيس لشئون التنمية وجمع التبرعات.

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وقال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC:“لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ولذلك منذ أن أتممنا الاندماج القانوني أوائل العام الماضي جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ واستطعنا من خلال عدة شراكات مع مؤسسات فاعلة في المجتمع أن نحقق أهدافنا في دعم قطاعي الصحة والتعليم لما لهم من أثر بالغ على جودة حياة المواطن وزيادة طاقته الإنتاجية وقدرته على أن يساهم بشكل فعال في نمو وتطور المجتمع الذي يعيش فيه”.

وأضاف:“نحن سعداء اليوم بشراكتنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لما لها من الخبرة الطويلة في تقديم الرعاية الصحية للأطفال مرضى القلب ومنحهم الفرصة ليستأنفوا حياتهم بشكل طبيعي فقد توحدنا على هدف مشترك وهو النهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال دعم وصول الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء الأطفال ومساندتهم لنساهم معاً في توفير حياة أفضل للجميع”.

وقالت دينا الجزار نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب:“نحن فخورون بالتعاون مع البنك ونوجه له جزيل الشكر على دعمه القوي للمؤسسة، حيث أن هذه المساهمات تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الكفاءة، ودعم البحث والتطوير في مجال أمراض القلب، كما أنها تعزز قدرتنا على مواصلة مهمتنا في العمل على استكمال إنشاءات مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة، الذي سيكون مركزًا للابتكار والعلاج والبحث العلمي، وسيوفر رعاية متميزة للمرضى في كل أنحاء المنطقة”.

ومن الجدير بالذكر أن بنك ABC قد قام خلال الفترة الماضية منذ إتمام الاندماج القانوني بعدة شراكات مع عدة مؤسسات مرموقة تعمل على تقديم الدعم للمجتمع في كل من مجالي الصحة والتعليم وكان آخرها مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإطلاق مشروع“بناء القدرات التكنولوجية بالمدارس المجتمعية”، الذي يهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية في 60 مدرسة مجتمعية، بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وذلك من خلال تزويد هذه المدارس بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، هذا بالإضافة إلى بناء قدرات المعلمات من أجل تعزيز المعارف والمهارات التي تمكنهن من استخدام الأجهزة التكنولوجية بفاعلية لتيسير العملية التعليمية. المصدر: