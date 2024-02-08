تراجع واردات اليابان من الغاز الطبيعي 15% مع زيادة التوليد بالطاقة النووية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعقود الغاز الأمريكية تتراجع 3% مع تقييم بيانات المخزونات الحكومة توافق على تعديل اتفاقيتى التزام بترولية باستثمارات 232 مليون دولار “البترول”: رفع سعة محطة ضواغط دهشور لـ46 مليون متر مكعب غاز يومياً

تراجعت ورادات اليابان من الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، مع عودة 11 جيجاواط من القدرة النووية اليابانية إلى الخدمة في ديسمبر 2022، عقب استئناف العمليات في مفاعل للطاقة النووية عام 2015.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:“في عام 2022، انخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15%، أو1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بعام 2015، ونتوقع أن تستمر واردات الغاز الطبيعي إلى اليابان في الانخفاض”.

وأوضح تقرير نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الخميس، أنه بعد تشغيل اليابان 5 مفاعلات نووية في عام 2018، انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7% (0.7 مليار قدم مكعبة يوميًا) في عام 2019، وبنسبة 7% أخرى بين عامي 2019 و2022.

وأشارت الإدارة، إلى أن موارد الطاقة تعتبر نادرة في اليابان، ولذلك تستورد معظم الوقود الأحفوري الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء، وفي عام 2022، شكل الوقود الأحفوري 71% من توليد الطاقة، واستحوذ الغاز الطبيعي على 35% من تلك الحصة.

وأعادت اليابان تشغيل محطتي“تاكاهاما 1′′ و”تاكاهاما 2” في العام الماضي، مضيفة حوالي 1.6 جيجاواط، وأقرت أيضًا مشروع قانون لنظام كهرباء خالي من الكربون، وتحديد الطاقة النووية باعتبارها المصدر الرئيسي للكهرباء.

بعد حادث“فوكوشيما دايتشي” عام 2011، علّقت اليابان عمليات جميع مفاعلات الطاقة النووية والبالغ عددها 48 مفاعلًا، واعتمدت بشكل شبه حصري على الغاز الطبيعي المستورد لتعويض النقص في قدرة توليد الكهرباء، وكانت أستراليا أكبر مورد للغاز خلال 11 عامًا.

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