Friday, 09 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع واردات اليابان من الغاز الطبيعي 15% مع زيادة التوليد بالطاقة النووية

2/8/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة عقود الغاز الأمريكية تتراجع 3% مع تقييم بيانات المخزونات الحكومة توافق على تعديل اتفاقيتى التزام بترولية باستثمارات 232 مليون دولار “البترول”: رفع سعة محطة ضواغط دهشور لـ46 مليون متر مكعب غاز يومياً

تراجعت ورادات اليابان من الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، مع عودة 11 جيجاواط من القدرة النووية اليابانية إلى الخدمة في ديسمبر 2022، عقب استئناف العمليات في مفاعل للطاقة النووية عام 2015.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:“في عام 2022، انخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15%، أو1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بعام 2015، ونتوقع أن تستمر واردات الغاز الطبيعي إلى اليابان في الانخفاض”.

وأوضح تقرير نُشر على الموقع الرسمي للإدارة الخميس، أنه بعد تشغيل اليابان 5 مفاعلات نووية في عام 2018، انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7% (0.7 مليار قدم مكعبة يوميًا) في عام 2019، وبنسبة 7% أخرى بين عامي 2019 و2022.

وأشارت الإدارة، إلى أن موارد الطاقة تعتبر نادرة في اليابان، ولذلك تستورد معظم الوقود الأحفوري الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء، وفي عام 2022، شكل الوقود الأحفوري 71% من توليد الطاقة، واستحوذ الغاز الطبيعي على 35% من تلك الحصة.

وأعادت اليابان تشغيل محطتي“تاكاهاما 1′′ و”تاكاهاما 2” في العام الماضي، مضيفة حوالي 1.6 جيجاواط، وأقرت أيضًا مشروع قانون لنظام كهرباء خالي من الكربون، وتحديد الطاقة النووية باعتبارها المصدر الرئيسي للكهرباء.

بعد حادث“فوكوشيما دايتشي” عام 2011، علّقت اليابان عمليات جميع مفاعلات الطاقة النووية والبالغ عددها 48 مفاعلًا، واعتمدت بشكل شبه حصري على الغاز الطبيعي المستورد لتعويض النقص في قدرة توليد الكهرباء، وكانت أستراليا أكبر مورد للغاز خلال 11 عامًا.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107829720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث