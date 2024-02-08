البنك الأوروبي: إيطاليا وألمانيا تتصدران دول الاتحاد في ضعف الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) قال البنك المركزي الأوروبي، إن من بين الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو، تسجل إيطاليا وألمانيا أعلى حصة من الشركات الضعيفة، وبنسبة تتجاوز الـ9%.

وأضاف البنك الأوروبي – في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- أن“في كلا البلدين، لوحظت مؤخراً زيادة مطردة في هذه الحصة، مما يعكس مستوى مرتفعاً نسبياً للشركات الصناعية”.

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وأوضح البنك، أنه مقارنة بالنشرة السابقة، زادت حصة الشركات الضعيفة بين الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن هاتين الأخيرتين تميلان تاريخياً إلى أن تكون أكثر هشاشة من الناحية المالية.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، زادت حصة الشركات الضعيفة بين الشركات الناشئة أكثر من تلك القديمة.

ومن جهة أخرى، رأى البنك المركزي الأوروبي، أن مخاطر تصاعد التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وبشكل خاص في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل على المدى القصير، والذي قد يعيق حركة التجارة العالمية.

وقال البنك إن التضخم يمكن أن يصل إلى مستويات أعلى من المتوقع إذا زادت الأجور أكثر مما كان متصوراً أو أظهرت هوامش الربح مرونة أكبر.

وأشار إلى أنه على العكس من ذلك، يمكن أن يفاجئنا تراجع التضخم إذا أدت السياسة النقدية إلى كبح الطلب إلى حد أكبر من التوقعات أو في حالة حدوث تدهور غير متوقع للبيئة الاقتصادية في بقية أنحاء العالم.

وأوضح“المركزي الأوروبي” أن ​​التضخم يمكن أن ينخفض أيضاً وبسرعة أكبر على المدى القصير إذا تطورت أسعار الطاقة بما يتماشى مع التحول التنازلي الأخير في توقعات السوق للملف المستقبلي لأسعار النفط والغاز.

وأشار إلى أن القرارات المستقبلية لمجلس الإدارة ستضمن تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية.

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