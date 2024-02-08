تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، في ظل تقييم المستثمرين تقرير للبنك المركزي الأوروبي، أكّد فيه على أن ظروف التمويل المتشددة ستؤدي إلى تثبيط الطلب، مما يساعد على خفض التضخم.
وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 485.2 نقطة، وسط مكاسب قطاعي التكنولوجيا والسيارات، تزامنًا مع الخسائر في قطاعات المرافق والبنوك والتعدين والطاقة.
وفي حين انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7595 نقطة، صعدت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16963 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7665 نقطة.
بينما تراجع سهم” ايه بي مولر-ميرسك” بنسبة 15.1% بعد أن علّقت شركة الشحن الدنماركية العملاقة عمليات إعادة شراء الأسهم وأشارت إلى“حالة عدم يقين كبيرة” في توقعات أرباحها لعام 2024 وسط اضطرابات البحر الأحمر.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أنه بغض النظر عن التأثير التصاعدي المرتبط بالطاقة على التضخم الإجمالي، فقد استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، مع انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراجع التضخم أكثر على مدار عام 2024 مع تلاشي آثار صدمات الطاقة السابقة واختناقات العرض وإعادة فتح الاقتصادات بعد الوباء، وقد ينخفض النمو إذا كانت تأثيرات السياسة النقدية أقوى من التوقعات.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829718
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