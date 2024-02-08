تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية مباحثات موريتانية أوروبية حول فرص الاستثمار في الطاقة البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الإثنين المقبل

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، في ظل تقييم المستثمرين تقرير للبنك المركزي الأوروبي، أكّد فيه على أن ظروف التمويل المتشددة ستؤدي إلى تثبيط الطلب، مما يساعد على خفض التضخم.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 485.2 نقطة، وسط مكاسب قطاعي التكنولوجيا والسيارات، تزامنًا مع الخسائر في قطاعات المرافق والبنوك والتعدين والطاقة.

وفي حين انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7595 نقطة، صعدت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16963 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7665 نقطة.

بينما تراجع سهم” ايه بي مولر-ميرسك” بنسبة 15.1% بعد أن علّقت شركة الشحن الدنماركية العملاقة عمليات إعادة شراء الأسهم وأشارت إلى“حالة عدم يقين كبيرة” في توقعات أرباحها لعام 2024 وسط اضطرابات البحر الأحمر.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أنه بغض النظر عن التأثير التصاعدي المرتبط بالطاقة على التضخم الإجمالي، فقد استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، مع انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراجع التضخم أكثر على مدار عام 2024 مع تلاشي آثار صدمات الطاقة السابقة واختناقات العرض وإعادة فتح الاقتصادات بعد الوباء، وقد ينخفض النمو إذا كانت تأثيرات السياسة النقدية أقوى من التوقعات.

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