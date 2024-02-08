الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى تركيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الخميس إنه جار العمل على التحضيرات اللازمة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا، بيد أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة المحدد.

وأضاف أوشاكوف“تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، وتستعد أيضا جميع الوكالات الروسية الرئيسية تقريبًا، سواء الاقتصادية أو السياسية”، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

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وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه:“يتم الآن تنسيق الموعد المحدد للزيارة”، مؤكدًا أن روسيا تقدر بشدة“تنمية العلاقات مع تركيا على جميع الأصعدة”.