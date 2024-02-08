الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى تركيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الخميس إنه جار العمل على التحضيرات اللازمة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا، بيد أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الزيارة المحدد.
وأضاف أوشاكوف“تجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، وتستعد أيضا جميع الوكالات الروسية الرئيسية تقريبًا، سواء الاقتصادية أو السياسية”، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
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وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه:“يتم الآن تنسيق الموعد المحدد للزيارة”، مؤكدًا أن روسيا تقدر بشدة“تنمية العلاقات مع تركيا على جميع الأصعدة”.
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