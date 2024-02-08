البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الإثنين المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل؛ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وكان الديوان الملكي الأردني، قد أوضح – في وقت سابق اليوم- أن العاهل الأردني سيلتقي في العاصمة واشنطن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس.
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وبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829716
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