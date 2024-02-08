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البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الإثنين المقبل

2/8/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل؛ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أوضح – في وقت سابق اليوم- أن العاهل الأردني سيلتقي في العاصمة واشنطن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس.

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وبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107829716

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