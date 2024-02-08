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مباحثات موريتانية أوروبية حول فرص الاستثمار في الطاقة

2/8/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير البترول الطاقة الموريتاني الناني ولد أشروقة، خلال لقائه اليوم الخميس في نواكشوط مع وفد أوروبي رفيع المستوى، برئاسة ماريون لو غيو، ويضم ممثلين عن عدة شركات أوروبية مُتخصصة في مجال الهيدروجين، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية، في بيان صحفي، أن الوزير قدم عرضا للمسؤول الأوروبي حول فرص الاستثمار في موريتانيا وخاصة في مجال الهيدروجين وآفاق التعاون التي يتيحها.

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وأشارت الوزارة إلى أن ولد أشروقة استمع، خلال اللقاء، لمداخلات مديري الشركات الأوروبية الذين أبدوا اهتمامهم بمجال الاستثمار في موريتانيا.. معربين عن تقديرهم للدور الكبير الذي باتت موريتانيا مؤهلة للعبه ضمن المجهود العالمي لتطوير الطاقات المتجددة، مؤكدين أهمية المقدرات الطبيعية المعتبرة التي تزخر بها موريتانيا.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء إسبانيا حاليا لموريتانيا وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعيا لتطوير مقدرات موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107829715

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