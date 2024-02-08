مباحثات موريتانية أوروبية حول فرص الاستثمار في الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير البترول الطاقة الموريتاني الناني ولد أشروقة، خلال لقائه اليوم الخميس في نواكشوط مع وفد أوروبي رفيع المستوى، برئاسة ماريون لو غيو، ويضم ممثلين عن عدة شركات أوروبية مُتخصصة في مجال الهيدروجين، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية، في بيان صحفي، أن الوزير قدم عرضا للمسؤول الأوروبي حول فرص الاستثمار في موريتانيا وخاصة في مجال الهيدروجين وآفاق التعاون التي يتيحها.
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وأشارت الوزارة إلى أن ولد أشروقة استمع، خلال اللقاء، لمداخلات مديري الشركات الأوروبية الذين أبدوا اهتمامهم بمجال الاستثمار في موريتانيا.. معربين عن تقديرهم للدور الكبير الذي باتت موريتانيا مؤهلة للعبه ضمن المجهود العالمي لتطوير الطاقات المتجددة، مؤكدين أهمية المقدرات الطبيعية المعتبرة التي تزخر بها موريتانيا.
وأوضحت الوزارة أن المباحثات تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء إسبانيا حاليا لموريتانيا وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعيا لتطوير مقدرات موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829715
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