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إندرايف: 400 ألف رحلة تتم بين المدن المصرية شهرياً

2/8/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مارك لوغران، رئيس مجموعة“إندرايف”، إن إجمالى عدد الرحلات التى تتم بين المدن المصرية من خلال خدمة“إندرايف سفر” تصل إلى 400 ألف رحلة شهرياً.

وأضاف لوغران، أن الشركة تستحوذ على نحو 35% من الحصة السوقية داخل السوق المصرى الذى يعد من أهم الأسواق لديها خلال الفترة الحالية.

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وأوضح أن الشركة متواجدة داخل 26 مدينة فى مصر منها مدن الدلتا ومحافظات الصعيد، وتسعى للتوسع خلال الفترة القادمة.

وقال إن الشركة لديها حاليا 200 مليون مستخدم للتطبيق عالمياً، مقارنة بنحو 140 مليون عميل فى 2022.

وأضاف أن الشركة تحصل على 10% عمولة من السائقين، وفكرة التطبيق قائمة على التسعير بالاتفاق بين السائق والمستخدم، حيث يتم وضع سعر استرشادى من خلال“الذكاء الاصطناعى” لتقييم سعر الرحلة.

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