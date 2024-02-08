إندرايف: 400 ألف رحلة تتم بين المدن المصرية شهرياً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مارك لوغران، رئيس مجموعة“إندرايف”، إن إجمالى عدد الرحلات التى تتم بين المدن المصرية من خلال خدمة“إندرايف سفر” تصل إلى 400 ألف رحلة شهرياً.
وأضاف لوغران، أن الشركة تستحوذ على نحو 35% من الحصة السوقية داخل السوق المصرى الذى يعد من أهم الأسواق لديها خلال الفترة الحالية.
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وأوضح أن الشركة متواجدة داخل 26 مدينة فى مصر منها مدن الدلتا ومحافظات الصعيد، وتسعى للتوسع خلال الفترة القادمة.
وقال إن الشركة لديها حاليا 200 مليون مستخدم للتطبيق عالمياً، مقارنة بنحو 140 مليون عميل فى 2022.
وأضاف أن الشركة تحصل على 10% عمولة من السائقين، وفكرة التطبيق قائمة على التسعير بالاتفاق بين السائق والمستخدم، حيث يتم وضع سعر استرشادى من خلال“الذكاء الاصطناعى” لتقييم سعر الرحلة.
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