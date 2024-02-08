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المنصور للسيارات تطلق شيفروليه كابتيفا بسعر 1.69 مليون جنيه

2/8/2024 2:22:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات شيفروليه فى مصر، عن إطلاق أحدث سياراتها الجديدة Chevrolet Captiva، كتطور جديد للسيارات الـ(SUV) الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتقدم الشركة السيارة عبر فئتين، الأولى Captiva ذات الـ5 مقاعد بسعر 1.63 مليون جنيه، والفئة الثانية Captiva ذات الـ7 مقاعد بسعر 1.69 مليون جنيه.

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وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، إن إطلاق السيارة الجديدة فى مصر، يؤكد على عزم“المنصور للسيارات” على مواكبة التطور المستمر وطرح أحدث الطرازات الجديدة للماركات التى تمتلكها.

وتتميز السيارة بتجهيزات داخلية تشمل نظام ترفيه متطور مع شاشة 10.4 بوصة تعمل باللمس تدعم أحدث وسائل الاتصال وكاميرا 360 درجة لمساعدة السائق والتوافق مع الأجهزة الذكية، مما يضمن راحة وترفيه الركاب.

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