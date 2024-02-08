المنصور للسيارات تطلق شيفروليه كابتيفا بسعر 1.69 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات شيفروليه فى مصر، عن إطلاق أحدث سياراتها الجديدة Chevrolet Captiva، كتطور جديد للسيارات الـ(SUV) الرياضية متعددة الاستخدامات.
وتقدم الشركة السيارة عبر فئتين، الأولى Captiva ذات الـ5 مقاعد بسعر 1.63 مليون جنيه، والفئة الثانية Captiva ذات الـ7 مقاعد بسعر 1.69 مليون جنيه.
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وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، إن إطلاق السيارة الجديدة فى مصر، يؤكد على عزم“المنصور للسيارات” على مواكبة التطور المستمر وطرح أحدث الطرازات الجديدة للماركات التى تمتلكها.
وتتميز السيارة بتجهيزات داخلية تشمل نظام ترفيه متطور مع شاشة 10.4 بوصة تعمل باللمس تدعم أحدث وسائل الاتصال وكاميرا 360 درجة لمساعدة السائق والتوافق مع الأجهزة الذكية، مما يضمن راحة وترفيه الركاب.
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