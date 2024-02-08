عقود الغاز الأمريكية تتراجع 3% مع تقييم بيانات المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتراجع واردات اليابان من الغاز الطبيعي 15% مع زيادة التوليد بالطاقة النووية الحكومة توافق على تعديل اتفاقيتى التزام بترولية باستثمارات 232 مليون دولار “البترول”: رفع سعة محطة ضواغط دهشور لـ46 مليون متر مكعب غاز يومياً

تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، لكنها أكثر بنسبة 7.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس بنسبة 2.85% عند 1.911 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تُقلص خسائرها عند 2.35%، بعد أن لامست 1.993 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 75 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.584 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 10.6% فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 13.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في فبراير من 13.9 مليار في يناير، بعد مستوى قياسي بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.

يأتي هذا في ظل توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة في الولايات المتحدة أكثر دفئًا من المعتاد حتى الثاني عشر من فبراير، حسبما ذكرت“رويترز”.

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