عقود الغاز الأمريكية تتراجع 3% مع تقييم بيانات المخزونات

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تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير، لكنها أكثر بنسبة 7.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس بنسبة 2.85% عند 1.911 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تُقلص خسائرها عند 2.35%، بعد أن لامست 1.993 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 75 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.584 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 10.6% فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 13.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في فبراير من 13.9 مليار في يناير، بعد مستوى قياسي بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.
يأتي هذا في ظل توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة في الولايات المتحدة أكثر دفئًا من المعتاد حتى الثاني عشر من فبراير، حسبما ذكرت“رويترز”.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829712
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