انخفاض أرباح نيسان رغم ارتفاع الإيرادات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“المنصور للسيارات” تطلق“شيفروليه كابتيفا” بسعر 1.69 مليون جنيه “إندرايف”: 400 ألف رحلة تتم بين المدن المصرية شهرياً شركات كورية تستدعي سياراتها بسبب عيوب في التصنيع

قالت شركة“نيسان موتور” اليوم الخميس، إن صافي الربح انخفض خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 وهو ما يعادل حوالي نصف ما حققته في العام السابق، على الرغم من تمسكها بتوقعاتها السابقة للأرباح.

وأعلنت صانعة السيارات اليابانية، أن صافي الدخل بلغ 29 مليار ين (195 مليون دولار) في الربع المالي الثالث، بانخفاض عن 50.6 مليار ين قبل عام، وحافظت على توقعاتها السنوية لربح قدره 390 مليار ين (2.6 مليار دولار) من مبيعات بقيمة 13 تريليون ين (87 مليار دولار).

وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس، ارتفعت إيرادات“نيسان” العالمية بنسبة 22% إلى 9.17 تريليون ين (61.7 مليار دولار)، وفي حين انخفضت مبيعات الصين بنسبة 35% على أساس سنوي، زادت المبيعات الأمريكية بنحو 30%.

وتتوقع“نيسان” أن تبيع 3.55 مليون سيارة على مستوى العالم خلال العام المالي 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.7 مليون سيارة، ولا يزال هذا أفضل من 3.3 مليون سيارة باعتها في العام السابق.

وأعلنت الفرنسية“رينو” -تمتلك حصة في“نيسان” تصل إلى 40.42%- إن صانعة السيارات اليابانية ساهمت بمبلغ 797 مليون يورو (858.6 مليون دولار) في أعمالها خلال عام 2023، والتي من المقرر أن تعلن عنها في 15 فبراير.

وأنهى سهم“نيسان” المدرج في طوكيو (7201) تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 1.85%، بينما تراجع السهم المتداول في الولايات المتحدة (NSANY) بنسبة 5.7%.

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