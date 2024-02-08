انخفاض أرباح نيسان رغم ارتفاع الإيرادات

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قالت شركة“نيسان موتور” اليوم الخميس، إن صافي الربح انخفض خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 وهو ما يعادل حوالي نصف ما حققته في العام السابق، على الرغم من تمسكها بتوقعاتها السابقة للأرباح.
وأعلنت صانعة السيارات اليابانية، أن صافي الدخل بلغ 29 مليار ين (195 مليون دولار) في الربع المالي الثالث، بانخفاض عن 50.6 مليار ين قبل عام، وحافظت على توقعاتها السنوية لربح قدره 390 مليار ين (2.6 مليار دولار) من مبيعات بقيمة 13 تريليون ين (87 مليار دولار).
وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس، ارتفعت إيرادات“نيسان” العالمية بنسبة 22% إلى 9.17 تريليون ين (61.7 مليار دولار)، وفي حين انخفضت مبيعات الصين بنسبة 35% على أساس سنوي، زادت المبيعات الأمريكية بنحو 30%.
وتتوقع“نيسان” أن تبيع 3.55 مليون سيارة على مستوى العالم خلال العام المالي 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.7 مليون سيارة، ولا يزال هذا أفضل من 3.3 مليون سيارة باعتها في العام السابق.
وأعلنت الفرنسية“رينو” -تمتلك حصة في“نيسان” تصل إلى 40.42%- إن صانعة السيارات اليابانية ساهمت بمبلغ 797 مليون يورو (858.6 مليون دولار) في أعمالها خلال عام 2023، والتي من المقرر أن تعلن عنها في 15 فبراير.
وأنهى سهم“نيسان” المدرج في طوكيو (7201) تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 1.85%، بينما تراجع السهم المتداول في الولايات المتحدة (NSANY) بنسبة 5.7%.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829711
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