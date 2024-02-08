الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت استمرار زخم سوق العمل الأمريكي، في ظل تصريحات لصناع السياسات عززت من توقعات تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.2% أو 3.8 دولار عند 2047.9 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.6 دولار.
بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 104.14 نقطة، بعد أن لامست 104.43 نقطة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، ويقارن ذلك مع توقعات انخفاضها إلى 221 ألف طلب.
وقال“توماس باركين” عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إن صانعي السياسات لديهم الوقت للتحلي بالصبر بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يبحث عن مزيد من الاقتناع بأن تباطؤ التضخم“آخذ في الاتساع ومستدام”.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107829710
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