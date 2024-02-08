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الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

2/8/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مباحثات موريتانية أوروبية حول فرص الاستثمار في الطاقة البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الإثنين المقبل الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى تركيا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت استمرار زخم سوق العمل الأمريكي، في ظل تصريحات لصناع السياسات عززت من توقعات تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.2% أو 3.8 دولار عند 2047.9 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.6 دولار.

بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 104.14 نقطة، بعد أن لامست 104.43 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير، ويقارن ذلك مع توقعات انخفاضها إلى 221 ألف طلب.

وقال“توماس باركين” عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إن صانعي السياسات لديهم الوقت للتحلي بالصبر بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يبحث عن مزيد من الاقتناع بأن تباطؤ التضخم“آخذ في الاتساع ومستدام”.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107829710

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