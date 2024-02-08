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واينت: الإسرائيليون يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم بسبب الحرب

2/8/2024 2:19:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن الأوضاع الأمنية في "إسرائيل" والحرب الراهنة على غزة تسببت ببحث الإسرائيليين عن ملاذ آمن لأموالهم، وهو الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الموقع، "عدم اليقين السياسي في بداية العام وحرب، دفع الجمهور الإسرائيلي إلى البحث عن ملاذ آمن لأمواله".

وتابع، "بيانات سوق الأسهم لعام 2023 تتحدث عن نفسها، بلغت الزيادات في الصناعة للاستثمار في الأسهم الخارجية (من خلال بورصة تل أبيب) في عام 2022 حوالي 675 مليون شيكل، ففي عام 2023 ستكون بالفعل أكثر من 17.6 مليار شيكل، مما يعكس قفزة بأكثر من 2500% في نطاق الاستثمارات في المؤشرات الخارجية".

وأردف، "يبدو أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير لأن بعض الأموال ذهبت مباشرة إلى الاستثمار في الخارج وليس من خلال الأدوات المالية المتداولة في بورصة تل أبيب وتم أخذها في الاعتبار".

وأضاف، "اعتبارًا من نهاية عام 2023، من إجمالي حوالي 200 مليار شيكل من أصول الصناديق السلبية، تم استثمار 86 مليار شيكل في الأسهم الخارجية، بينما تم استثمار 53 مليار شيكل في الأسهم في إسرائيل".

وأردف، "يتمتع مؤشر Snoofy، والذي تدفقت إليه معظم أموال المستثمرين الإسرائيليين، الفجوات التراكمية بين مؤشرات الأسهم الإسرائيلية وتلك المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 هي نتيجة سنة كارثية مرت على دولة إسرائيل على خلفية الاحتجاج القانوني، والحرب".

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