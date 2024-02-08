واينت: الإسرائيليون يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم بسبب الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن الأوضاع الأمنية في "إسرائيل" والحرب الراهنة على غزة تسببت ببحث الإسرائيليين عن ملاذ آمن لأموالهم، وهو الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الموقع، "عدم اليقين السياسي في بداية العام وحرب، دفع الجمهور الإسرائيلي إلى البحث عن ملاذ آمن لأمواله".
وتابع، "بيانات سوق الأسهم لعام 2023 تتحدث عن نفسها، بلغت الزيادات في الصناعة للاستثمار في الأسهم الخارجية (من خلال بورصة تل أبيب) في عام 2022 حوالي 675 مليون شيكل، ففي عام 2023 ستكون بالفعل أكثر من 17.6 مليار شيكل، مما يعكس قفزة بأكثر من 2500% في نطاق الاستثمارات في المؤشرات الخارجية".
وأردف، "يبدو أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير لأن بعض الأموال ذهبت مباشرة إلى الاستثمار في الخارج وليس من خلال الأدوات المالية المتداولة في بورصة تل أبيب وتم أخذها في الاعتبار".
وأضاف، "اعتبارًا من نهاية عام 2023، من إجمالي حوالي 200 مليار شيكل من أصول الصناديق السلبية، تم استثمار 86 مليار شيكل في الأسهم الخارجية، بينما تم استثمار 53 مليار شيكل في الأسهم في إسرائيل".
وأردف، "يتمتع مؤشر Snoofy، والذي تدفقت إليه معظم أموال المستثمرين الإسرائيليين، الفجوات التراكمية بين مؤشرات الأسهم الإسرائيلية وتلك المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 هي نتيجة سنة كارثية مرت على دولة إسرائيل على خلفية الاحتجاج القانوني، والحرب".
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