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الهلال الأحمر: حياة الجرحى في مستشفى الأمل بخطر نتيجة نفاد الأوكسجين

2/8/2024 2:19:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن حياة الجرحى في مستشفى الأمل التابع لها في خطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت الجمعية، اليوم الخميس، أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى

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