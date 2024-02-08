الهلال الأحمر: حياة الجرحى في مستشفى الأمل بخطر نتيجة نفاد الأوكسجين

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن حياة الجرحى في مستشفى الأمل التابع لها في خطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.
وأكدت الجمعية، اليوم الخميس، أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى
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