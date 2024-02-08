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استشهاد الاسير محمد احمد الصبار في احد سجون الاحتلال

2/8/2024 2:19:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اكدت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار (21 عاما) من بلدة الظاهرية/ الخليل.

وقال البيان ان الاسير الشهيد الصبار معتقل منذ شهر أيار عام 2022، وكان آخر أمر صدر بحقّه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لمدة أربعة شهور.

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