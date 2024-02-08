استشهاد الاسير محمد احمد الصبار في احد سجون الاحتلال
التاريخ
2/8/2024 2:19:30 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / اكدت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار (21 عاما) من بلدة الظاهرية/ الخليل.
وقال البيان ان الاسير الشهيد الصبار معتقل منذ شهر أيار عام 2022، وكان آخر أمر صدر بحقّه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لمدة أربعة شهور.
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