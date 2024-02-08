ضمان الاستثمار توقع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي

MENAFN - Al-Anbaa) وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» اتفاق تعاون إستراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي، حيث وقع الاتفاقية في مدينة دبي الإماراتية نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله أحمد الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي فريد الملا، وذلك كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاق ستتعاون «ضمان» التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى التعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

من جهته، رحب المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح بتوقيع الاتفاق، وأكد حرص «ضمان» على تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء، قائلا: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي فريد الملا، على أهمية الاتفاق كونه الأول من نوعه المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي توقعه المؤسسة مع مؤسسة مالية إماراتية، وقال «نشعر بالفخر لتوقيع هذا الاتفاق مع المؤسسة كمبادرة مهمة تتماشى مع رؤيتنا ليكون «الإمارات الإسلامي» الأكثر ابتكارا عبر تقديم منتجات مبتكرة وعبر تعزيز تجربة العميل.

وتوقع الملا أن يسهم الاتفاق في تعزيز دور مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم الخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، في دعم نمو أنشطة التجارة الخارجية الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام.