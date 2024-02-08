تقدم Expertoption ميزات جديدة لمنصتها الحائزة على الجوائز

MENAFN - TimesNewswire ) أعلنت شركة ExpertOption ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، عن سلسلة من التحسينات التي تهدف إلى تزويد مستخدميها بتجربة تداول أكثر جدوى ويمكن الوصول إليها.

استجابة لتعليقات مجتمع المتداولين الكرام، قدمت ExpertOption برنامج إحالة جديد تمامًا. يمكن للمستخدمين زيادة دخلهم بسهولة دون التداول النشط، وذلك ببساطة عن طريق مشاركة رابط الإحالة الخاص بهم أو الرمز الترويجي. وهذا يتيح لهم كسب دفعة لمرة واحدة لكل إحالة، إلى جانب نسبة مئوية من إيرادات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل إحالاتهم على مكافأة سخية بنسبة 120%، مما يخلق سيناريو مربحًا لجميع المشاركين.

قامت ExpertOption أيضًا بزيادة عروض أصولها بشكل كبير، حيث قدمت عددًا من المؤشرات الجديدة، بما في ذلك مؤشر كرة القدم الجديد. هذا المؤشر، مستمد من أسعار أسهم الفرق المدرجة في البورصة، والمذيعين، والجهات الراعية، جوهر الرياضة المفضلة في العالم. تُظهر مثل هذه الإضافات التزام المنصة بتوفير فرص تداول متنوعة، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف اتجاهات السوق والاستفادة منها.

بالإضافة إلى المؤشرات الجديدة، قدمت ExpertOption أيضًا مجموعة من الأصول الأخرى، بما في ذلك أسهم Nike وNvidia وCisco، بالإضافة إلى العديد من صناديق الاستثمار المتداولة، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. تتوافق هذه الخطوة مع هدف النظام الأساسي المتمثل في استيعاب التفضيلات والاهتمامات المتنوعة لقاعدة المستخدمين التي تنمو باستمرار.

يتيح إطلاق وضع التداول Battles الجديد للمستخدمين التنافس ضد بعضهم البعض في دورات التداول في الوقت الفعلي. حيث يتم تحديد المنتصر بأعلى ربح حصل عليه. توفر هذه الميزة للمتداولين فرصة لعرض مهاراتهم مع الحصول على مكافآت مثيرة.

وشهدت المنصة أيضًا ترقية كبيرة لواجهة المستخدم الخاصة بها، مما أدى إلى الارتقاء بتجربة التداول إلى مستويات جديدة. يعمل التصميم الجديد على تحسين المظهر الجمالي بساطة التنقل، مما يضمن قدرة المتداولين على الوصول بسهولة إلى الميزات المهمة لتحقيق أقصى قدر من إمكانات التداول الخاصة بهم.

وفوق ذلك، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا رؤية تنفيذ نظام مكافآت جديد، يضم مكافآت مثيرة مثل الصفقات الخالية من المخاطر، وزيادة الأرباح، وترقيات الحالة، والرموز الترويجية، وأكثر من ذلك بكثير. يمكن الحصول على هذه المكافآت من خلال نشاط التداول المنتظم على المنصة وسيتم تخزينها بسهولة في قسم“المخزون” الجديد.

إن تفاني ExpertOption في التحسين المستمر والعروض المتنوعة ورضا المستخدمين يعزز مكانتها كخيار رائد للمتداولين عبر الإنترنت. ومع توسع المنصة في ميزاتها وأصولها، يمكن للمستخدمين توقع تجربة تداول أكثر ثراءً.

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العلامة التجارية: EOLABS LLC

عنوان الشركة: الطابق الأول، First St. Vincent Bank Ltd.، شارع جيمس، كينغستاون، 1510، سانت فنسنت وجزر غرينادين.