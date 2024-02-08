شركات تجارية سويسرية تطمح إلى تحقيق أحلامها في الصين

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في أغسطس 2019، وجد أوريل ماير نفسه في حانة ويسكي فاخرة، في جيجوين بمدينة هانغتشو، مقرّ عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، علي بابا. وقام الرئيس التنفيذي لشركة "أبنزلر بير" (Appenzeller Bier )، وهي شركة مشروبات كحولية، مملوكة لعائلة سويسرية، بجولة في الصين، حيث زار شركاء وشريكات الأعمال، والموزعين والموزعات المحتملين.ات للبيرة والويسكي.

وفيما هو يحتسي الخمر مع زملائه وزميلاته، خطرت لماير فكرة توزيع الويسكي سويسري المنشأ في الحانات والمطاعم الراقية. وفي يومنا هذا، أصبح ويسكي "سنتيس مالت" (Säntis Malt)، والذي تنتجه شركة "أبنزلر بير"، هو بالفعل الويسكي السويسري الأول من نوعه، والوحيد، الذي يقدّم في الثماني حانات الراقية التابعة لمجموعة جيجوين للضيافة، في عاصمة مقاطعة جيجيانغ.

يقول ماير: "تتمتع المنتجات السويسرية بسمعة جيّدة في الصين، وخاصة في المدن الراقية، مثل شنغهاي وبكين. ومع ذلك، لا تزال البيرة والويسكي السويسريتين، مجهولتين إلى حد كبير. وأردنا تغيير ذلك”.

ويعدّ مصنع المشروبات الكحولية المستقل، واحدًا من بين العديد من الشركات الاستهلاكية السويسرية، بما في ذلك شركة الشوكولاتة الفاخرة "لاديراخ" (Läderach)، التي تسعى جاهدة للاستحواذ على جزء من السوق الصينية الكبيرة.

"بداية حقبة جديدة"

كانت جاذبية الصين، قبل الجائحة العالمية، واضحةً، وذلك بفضل عدد السكّان البالغ 1.4 مليار نسمة؛ ونمو اقتصادي سنوي يبلغ متوسطه حوالي 7.7% في الفترة من 2010 إلى 2019، مقارنة بـ 1.7% في سويسرا؛ وارتفاع دخل الأسرة؛ ونمو الطبقة المتوسطة من 7.4 مليون إلى 400 مليون فيما يقرب من عقدين من الزمن، والتي تتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن تصل إلى 525 مليون في عام 2030.

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لكنّ فرض ما يقرب من ثلاث سنوات من الضوابط، وعمليات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد - 19، أدى في إحداث تغيير جذري في سلوك المستهلك والمستهلكة ورغباتهما. وبعد طفرة قصيرة من الإنفاق الاستدراكي بعد الجائحة، عقب إعادة فتح البلاد في نهاية عام 2022، حصل تباين ملحوظ، مع بقاء استهلاك السلع ضعيفا، في حين ارتفع الإنفاق على السفر، والسياحة، والترفيه.

جعل هذا السياق الاستثنائي والخاص، الشركات التي تركز على المستهلك.ة والتي تقدم منتجات عالية الجودة وعلامات تجارية متميزة، من بين الأكثر نجاحًا، وفقًا لتقرير ماكينزي، الصادر في نوفمبر 2023 بعنوان "الاستهلاك الصيني: بداية حقبة جديدة".

يقول دانييل زيبسر، الشريك الأول في مجموعة ماكينزي الاستشارية، والتي تقود أعمال الشركة المتعلقة بالمستهلكين.ات والتجزئة في آسيا: "لقد شهدنا تحوّلا من المنتجات إلى الخدمات، حيث سجّل السفر والخدمات الغذائية أقوى نموّ"، مضيفًا أنه "بعد سنوات من تقييد الحركة، هناك حماس متجدد للسفر والتواصل الاجتماعي في المطاعم والحانات."

وعلى هذه الخلفية، ستكون الشركات التي تركّز على المستهلك.ة، والتي تقدّم منتجات عالية الجودة وعلامات تجارية متميزة، من بين الأكثر نجاحًا، وفقًا لتقرير ماكينزي الصادر في نوفمبر 2023 بعنوان "الاستهلاك الصيني: بداية عصر جديد". ويمثّل ذلك أخبارًا جيدة بالنسبة للشركات السويسرية مثل "لاديراخ" و"براوري لوخر" اللّتين تستهدفان المستهلكين والمستهلكات الأثرياء ذوي القدرة الشرائية الأكبر. يقول زيبسر: "لا يزال أصحاب وصاحبات الدخل المرتفع الأكثر إنفاقًا، وإن كان بدرجة أقل ممّا كان عليه في عام 2019"، وشارحًا بالقول إنّ لدى هذه الفئة "حذرًا أكبر فيما وأين تنفق".

من أبنزل إلى آسيا

لقد نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2% في عام 2023، وهي أضعف نسبة منذ عام 1999، باستثناء سنوات الجائحة الثلاث 2020-2022، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في عام 2024، لينخفض إلى حدود 4.6%، حسب صندوق النقد الدولي. مع ذلك، لم تقلّل التوقعات الضعيفة من طموحات شركة أبنزلر بير. ويدير هذه الشركة، التي توظّف حوالي 200 شخص، الجيل الخامس من عائلة لوشر، وتركّز في المقام الأول على البيرة والويسكي. وكات قد خطت خطواتها الأولى في السوق الصينية في عام 2019، قبل أن تؤدي الجائحة العالمية إلى توقف العديد من الشركات عن خدمة المستهلكات والمستهلكين.

ومع فتح الصين أبوابها بالكامل الآن، يواصل ماير مسيرته منطلقًا من النقطة التي توقف عندها. حيث يمكن العثور على منتجات الشركة في المدن الكبرى، من بكين في الشمال إلى قوانغتشو في الجنوب. وتقدّم في شنغهاي وحدها، مشروبات أبنزلر بير، في أكثر من 60 مطعمًا وحانةً للويسكي.

ومن المثير للدهشة، أن بيرة الشركة، المميزة "كولفريش" (Quöllfrisch) لم تجد رواجًا في الصين. يشرح ماير بالقول إنه "توجد بالفعل أنواع بيرة بلجيكية وأمريكية جيدة جدًا في السوق الصينية، وهي التي تحدّد المعايير. ويمكننا أن نعرض البيرة السويسرية عالية الجودة التي لدينا، بمكوّنات جيّدة مثل مياه ينابيع جبال الألب السويسرية".

وتعدّ الصين أكبر سوق للبيرة في العالم، حيث بلغ الاستهلاك السنوي 42 مليون كيلولتر في عام 2022، أي 22% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وفقًا لتقرير الاستهلاك العالمي للبيرة، الصادر عن مجموعة المشروبات اليابانية كيرين. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـما قدره 20.4 مليون كيلولتر. ومع ذلك، فإن الصين توجد في مرتبة متأخرة جدا (المرتبة 35) عندما يتعلق الأمر بنصيب الفرد من الاستهلاك، ممّا يترك مجالا كبيرا للنمو.

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في المقابل، يشكّل الاستحواذ على حصة من سوق البيرة الصينية، تحديًا حتى بالنسبة للعلامات التجارية الأوروبية الكبرى، على غرار "أ ب إنبيف" (AB InBev) و "كارلسبيرغ" (Carlsberg)، وسط منافسة شرسة على نحو متزايد من جانب الشركات المحلية، على غرار "الشركة الصينية القابضة للموارد" (China Resources Holdings)، التي تمتلك العلامة التجارية "سنو بير" ( Snow Beer)، و "تسنغتاو بريوري" ( Tsingtao Brewery).

وبالنسبة للشركات الدولية الصغيرة مثل أبنزلر بير، فإن بناء علامة تجارية في سوق مشبعة أصلا، يمثّل مهمّة صعبةً. وبالتالي فإن استراتيجية التوسع للشركة هي استراتيجية نمو "بطيء، ولكن مستدام".

يقول ماير :"لدينا من ناحية، نهج طويل الأجل، كشركة مملوكة للعائلة. ومن ناحية أخرى، ليس لدينا ميزانية تسويق تبلغ 10 ملايين فرنك سويسري، لتطوير السوق. وقدراتنا الإنتاجية محدودة أيضًا. وطالما أننا لا نزال نرى إمكانات لتحقيق النمو في سويسرا، فليس من المنطقي استثمار الكثير من الموارد في بلدان أجنبية دفعة واحدة".

نصيب من سوق الشوكولاتة الصينية

لاديراخ، شركة سويسرية أخرى تعمل في السوق الصينية. وقد تأسّست الشركة المملوكة عائليًا في عام 1962، وهي متخصصة في إنتاج الشوكولاتة الفاخرة، وتوظف 1700 موظفا وموظفة حول العالم. وقذ بدأت لاديراخ البيع عبر الإنترنت في الصين في عام 2020، بعد تلقي عدد متزايد من الطلبات من السياح والسائحات الصينيين.ات، إثر تذوّق الشوكولاتة في سويسرا، وأرادوا.دن شراءها في الصين. وفي عام 2021، وفي ذروة جائحة كوفيد، افتتحت لاديراخ أول متجر بيع بالتجزئة لها في شنغهاي.

يقول داني تشي، المدير العام لشركة لاديراخ الصين: "تعد الصين، من الناحية الاستراتيجية، سوقًا مهمًا للمجموعة، وهي من بين أكبر ثلاث أسواق بالنسبة لنا، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، وتفضيلات المستهلك.ة متشابهة إلى حدّ ما. منتجنا الأكثر مبيعًا في سويسرا هو "فريششوغي" (FrischSchoggi)، أي الشوكولاتة الطازجة... وقد استجاب المستهلكات والمستهلكون هنا، تقريبًا لخط منتجاتنا، كما فعلن وفعلوا في سويسرا."

ومن المقرّر أن تفتتح لاديراخ متجرها السادس عشر في البلاد، بحلول نهاية شهر يناير. وتظل المدينتين الكبيرتين، بكين وشانغهاي، أهمّ سوقين فيها. لكنّ الشركة تتوسع أيضًا في مدن أصغر، مثل ووشي ونانجينغ في الجزء الشرقي الأكثر ثراءً من البلاد وتشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية. يقول تشي: "إن مضاعفة عدد المتاجر في الصين خلال السنوات الخمسة المقبلة ليس بالأمر المستحيل". تمتلك لاديراخ حاليا، حوالي 170 متجرًا حول العالم. يضيف تشي بالخصوص أنه: "علينا أن نفتح متجرًا واحدًا تلو الآخر، لنعرف ما إذا كانت استراتيجيتنا ناجحة أم لا".

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رغم أن الصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إلا أن الاستهلاك الفرديّ من الشوكولاتة في الصين، لا يزال متدنيا مقارنة بالدول الأوروبية. وتشير البيانات الصادرة عن "مركز البيانات الإحصائية للسوق" (Statista Market Insights) إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي في الصين للفرد الواحد يبلغ 200 غرام مقارنة بـ 11.8 كيلوغراما في سويسرا. ووفقًا لشركة "أورو مونتور إنترناشنال" (Euromonitor International)، تبلغ قيمة سوق الشوكولاتة بأكملها في الصين، حوالي 2.9 مليار فرنك سويسري سنويًا. وفي المقابل، بلغت المبيعات السنوية في سويسرا ما يناهز عن 1.79 مليار فرنك سويسري قبل الجائحة، وفقًا لجمعية مصنّعي ومصنّعات الشوكولاتة السويسرية.

ومع ذلك، أصبحت الشوكولاتة أكثر شعبية في الصين، ولاتزال تعدّ هدية فاخرة فيها. يشرح تشي أنها: " سوق تشهد نموا، خاصة في قطاع الشوكولاتة الفاخرة، والناس في الصين على استعداد لدفع المزيد مقابل الطعام الجيد. وهنا تكمن الفرصة."

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال لاديراخ تواجه منافسة من علامات الشوكولاتة الفاخرة الأخرى، على غرار الشركة المصنّعة الإيطالية "فيريرو" (Ferrero)، وغوديفا شوكولاتيي (Godiva Chocolatier)، ومقرّها بلجيكا. ومع ذلك، تتنافس الشركة أيضًا مع فروع أخرى من قطاع أعمال الهدايا في الصين. ويتجلّى ذلك بشكل خاص، خلال مناسبات التسوّق الكبرى، كعيد الحب، وعيد الأم، ورأس السنة الصينية.

توقّعات غير مشجّعة

بعد أن كان عام 2023 مستقرا بشكل غير متوقع، في أعقاب إعادة فتح الصين حدودها بعد الجائحة، تراقب الشركات الأجنبية والمحلية ما يجري عن كثب، بحثًا عن علامات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في البلاد، بدأ يكتسب زخمًا.

يقول زيبسر من شركة ماكينزي حول التوقعات لعام 2024 إنه: "لا يزال التفاؤل الحذر سائدًا إلى حدّ كبير، مع تطور الاقتصاد الصيني بشكل مطّرد، واتجاهه إلى أن يكون مدفوعًا بشكل أكبر بالاستهلاك،.وفي حين أن التعافي قد يكون أبطأ من المتوقع، فقد يؤدي انخفاض معنويات المستهلكين والمستهلكات إلى تراجع معدّلات النمو في الأشهر المقبلة. لكن تظل الآفاق طويلة المدى للسوق الصينية قوية".

يبدو الخبراء والخبيرات الآخرون أكثر حذرًا. حيث يقول دينج، من شركة ديلويت للاستشارات الصينية: "شخصياً، أعتقد أن انتعاش الاستهلاك في عام 2024 سيعتمد على العلاقة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، وسياسات التحفيز الحكومية الصينية، وثقة المستهلك والمستهلكة."

ومع ذلك، يظل ماير إيجابيًا ومتمسكًا بمهمّته مع شركة أبنزلر بير، خلال العقد المقبل. إذ يقول: "يتعلق الأمر كلّه، في نهاية المطاف، ببناء سمعة مستدامة مع عملاء وعميلات مستقرّين ومستقرّات. وهدفنا هو السفر إلى الصين والإقامة في فندق، وتناول العشاء في مطعم تُقدّم فيه منتجاتنا. عندها، سأتمكن دومًا من تذوّق طعم الوطن."

تحرير: نيريس أفيري

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/ أم

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