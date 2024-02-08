القوات المسلحة الأردنية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، الاحتفال الديني الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



وبُدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: "إن حادثة الإسراء والمعراج، من أعظم الأحداث التي مرّت في تاريخ الأمة الإسلامية، ولا زالت حاضرة في وجدانها؛ لأنّها من أيام الله التي يعتز المسلمون بها ويفرحون بمقدمها، لما لها من فضل وبركة، تلك المعجزة العظيمة التي أظهرت مكانة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند الله تعالى، وجاءت لتبشر الأمّة الإسلامية، بأنّها خاتمة الأمم وآخر اللبنات في صرح النّبوات، وأنّ الله تعالى أوكل لها القيادة والريادة، وجعلها خير الأمم لوسطيتها وشاهدة عليها".

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