القوات المسلحة الأردنية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، الاحتفال الديني الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
وبُدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: "إن حادثة الإسراء والمعراج، من أعظم الأحداث التي مرّت في تاريخ الأمة الإسلامية، ولا زالت حاضرة في وجدانها؛ لأنّها من أيام الله التي يعتز المسلمون بها ويفرحون بمقدمها، لما لها من فضل وبركة، تلك المعجزة العظيمة التي أظهرت مكانة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند الله تعالى، وجاءت لتبشر الأمّة الإسلامية، بأنّها خاتمة الأمم وآخر اللبنات في صرح النّبوات، وأنّ الله تعالى أوكل لها القيادة والريادة، وجعلها خير الأمم لوسطيتها وشاهدة عليها".
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