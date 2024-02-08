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امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

2/8/2024 10:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نظمت جمعية اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين مساء أمس الاربعاء في مقرها بعمان، امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة.


وشارك في الامسية الشعرية الوطنية التي أدارها الزميل ياسر العلاوين، الشعراء احمد الحسن ابو الاثير وعفاف غنيم واسراء حيدر محمود وصائب القاضي وراكان المساعيد وبهاء الشطرات من اعضاء "الاتحاد"، ومن ضيوفه محمد السلطي وفايز الوريكات.

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